Mayinbito destaca apoyo de Dalvin La Melodía tras compartir escenario en EE.UU

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Estados Unidos, EE.UU.– El cantante y productor dominicano Israel Palma Jr., conocido artísticamente como Mayinbito, afirmó que su reciente participación en el escenario junto a Dalvin La Melodía representa un antes y un después en su carrera musical.
El artista tuvo la oportunidad de interpretar su canción “Creme De La Creme” durante una presentación en el Hard Rock, en Estados Unidos, gracias a una invitación que surgió de manera inesperada mientras viajaba a Florida para visitar a su familia.
Mayinbito explicó que recibió una llamada de su amigo Manuel Paulino, conocido como Mani Media, quien le comentó que Dalvin tendría un concierto y que Suénala Mikey y y su manager Ángel Paredes, deseaban que los visitara.
Permiso para cantar
Aprovechó la ocasión para solicitarle a Mikey la oportunidad de cantar su tema, propuesta que recibió una respuesta positiva.
El intérprete destacó en una nota de prensa, la generosidad de Dalvin al permitirle compartir su tarima y espacio ante el público.
“Significó para mí una muestra de humildad, generosidad y apoyo de un artista con toda la preparación y posición”, expresó.
Mayinbito también recordó que Dalvin le dio un fuerte abrazo y le manifestó: “Tú también has sido una pieza clave de todo esto”, palabras que recibió con agradecimiento.
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Una trayectoria de fe y perseverancia
Israel Palma Jr. es músico desde los 12 años y productor de bachata y merengue desde los 17. Actualmente, se dedica a interpretar sus propias composiciones y asegura que su trayectoria ha estado marcada por sacrificios, perseverancia y una profunda fe en Dios.
Al hablar de su propuesta musical, resaltó su pasión, preparación, visión y determinación, además de apostar por un estilo genuino y moderno.
“El que es apasionado no le importa el tiempo que le tome una obra de arte ni tampoco espera la validación. Solo espera conectar con aquellos que se identifiquen”, manifestó.
Para Mayinbito, esta experiencia representa una oportunidad que debe aprovechar junto a su equipo de trabajo para impulsar su carrera y llegar a nuevos públicos.
El cantante aseguró que mantiene su confianza en Dios y exhortó a quienes aspiran a desarrollarse en la música a valorar las horas de práctica, canto y composición que contribuyen a su preparación profesional.
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