Mayinbito destaca apoyo de Dalvin La Melodía tras compartir escenario en EE.UU

Estados Unidos, EE.UU.– El cantante y productor dominicano Israel Palma Jr., conocido artísticamente como Mayinbito, afirmó que su reciente participación en el escenario junto a Dalvin La Melodía representa un antes y un después en su carrera musical.

El artista tuvo la oportunidad de interpretar su canción “Creme De La Creme” durante una presentación en el Hard Rock, en Estados Unidos, gracias a una invitación que surgió de manera inesperada mientras viajaba a Florida para visitar a su familia.

Mayinbito explicó que recibió una llamada de su amigo Manuel Paulino, conocido como Mani Media, quien le comentó que Dalvin tendría un concierto y que Suénala Mikey y y su manager Ángel Paredes, deseaban que los visitara.

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Permiso para cantar

Aprovechó la ocasión para solicitarle a Mikey la oportunidad de cantar su tema, propuesta que recibió una respuesta positiva.

El intérprete destacó en una nota de prensa, la generosidad de Dalvin al permitirle compartir su tarima y espacio ante el público.

“Significó para mí una muestra de humildad, generosidad y apoyo de un artista con toda la preparación y posición”, expresó.

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Mayinbito también recordó que Dalvin le dio un fuerte abrazo y le manifestó: “Tú también has sido una pieza clave de todo esto”, palabras que recibió con agradecimiento.