Más de 30 dominicanos tendrán presencia en los Premios HEAT 2026

La música y el talento dominicano tendrán una importante representación en los HEAT Latin Music Awards 2026, cuya ceremonia se celebrará el próximo 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, México.

Entre las figuras dominicanas que formarán parte de esta edición se encuentra la comunicadora Caroline Aquino. A Aquino la confirmaron como una de las presentadoras de la gala, junto a Alejandra Espinoza, Karime Pindter y Marko.

En el renglón musical, Romeo Santos, Prince Royce, Eddy Herrera, Miriam Cruz y El Blachy figuran entre los nominados a Mejor Artista Tropical, mientras que Yiyo Sarante compite en la categoría Mejor Artista Salsa.

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La música urbana también tendrá una amplia representación con El Alfa, Tokischa, La Perversa, Yailin La Más Viral, Chimbala, Rochy RD, Bulin 47, Donaty, Kiko el Crazy, La Insuperable, Shadow Blow, Don Miguelo, Arlene MC, Jey One, La Mas Doll, Lil Naay y Ronny GTA, quienes compiten en la categoría Mejor Artista Urbano Dominicano.