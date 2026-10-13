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Película “Más allá del humo” llega a cines del país a partir del 29 de octubre

El documental “Más allá del humo” llegará a los cines dominicanos el 29 de octubre de 2026. La película explora la tradición familiar, el papel de las mujeres y el legado de quienes trabajan en la industria del cigarro.

Rosa Reyes
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La producción audiovisual destaca la tradición familiar, el papel de las mujeres y la identidad dominicana en la industria cigarrera.

El documental Más allá del humo, que explora la tradición familiar y el valor cultural de la industria del cigarro dominicano, llegará a los cines del país el próximo 29 de octubre de 2026, con historias de productores que han contribuido a proyectar este producto en mercados internacionales.

La película combina testimonios de hombres y mujeres vinculados a la producción de cigarros para mostrar cómo este oficio se transmite de generación en generación y forma parte de la identidad de numerosas familias y comunidades dominicanas.

El orgullo de representar a República Dominicana

Durante el documental, Nirka Reyes Estrella, productora de cigarros, expresa el orgullo que siente de formar parte de una industria históricamente dominada por hombres. También destaca la participación femenina en el sector y el significado de representar a otras mujeres que trabajan en esta actividad.

“Un cigarro no es solo ese tiempo que tú disfrutas, ese momento. Un cigarro es el amor, las manos de tantos dominicanos”, expresa Reyes Estrella al describir el trabajo que hay detrás de cada producto.

La productora también resalta que los cigarros dominicanos llevan el nombre del país a distintos lugares del mundo y representan el esfuerzo de quienes participan en su elaboración.

Notas relacionadas

Tres historias sobre tradición y legado

Dirigido por la cineasta Mariela Aponte y producido por Sterlyn Ramírez, el documental tiene una duración de 71 minutos y presenta las experiencias de Wander, Nirka y Tony, a través de historias familiares vinculadas a la industria cigarrera.

Aponte explicó que dirigir la producción representó un reto creativo, debido a que debía conectar tres historias paralelas y encontrar los elementos comunes entre sus protagonistas.

La cineasta manifestó su satisfacción con el resultado final. Asimismo, destacó el trabajo necesario para construir un hilo conductor que permitiera contar las experiencias desde distintas perspectivas.

Por su parte, Lito Gómez, productor de cigarros, resalta el alcance internacional de esta actividad y el papel que desempeña en la proyección de la identidad dominicana.

“Cada cigarro que sale de este país, y son millones, cada uno de esos cigarros es un embajador de este país”, expresó.

Estreno y patrocinadores

Más allá del humo, narrado en español e inglés, se estrenará el 29 de octubre de 2026 en las salas de cine de República Dominicana.

La producción cuenta con el apoyo de Grupo Linda, Aeropuerto Internacional del Cibao, ITABO y el Hospital Metropolitano de Santiago, entre otros patrocinadores.

El documental busca acercar al público a las personas, las familias y las tradiciones que forman parte de la producción del cigarro dominicano.

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ETIQUETAS:República DominicanaCine DominicanoCigarros dominicanosdocumentalindustria cigarrera
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