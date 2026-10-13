Película “Más allá del humo” llega a cines del país a partir del 29 de octubre

La producción audiovisual destaca la tradición familiar, el papel de las mujeres y la identidad dominicana en la industria cigarrera.

El documental Más allá del humo, que explora la tradición familiar y el valor cultural de la industria del cigarro dominicano, llegará a los cines del país el próximo 29 de octubre de 2026, con historias de productores que han contribuido a proyectar este producto en mercados internacionales.

La película combina testimonios de hombres y mujeres vinculados a la producción de cigarros para mostrar cómo este oficio se transmite de generación en generación y forma parte de la identidad de numerosas familias y comunidades dominicanas.

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El orgullo de representar a República Dominicana

Durante el documental, Nirka Reyes Estrella, productora de cigarros, expresa el orgullo que siente de formar parte de una industria históricamente dominada por hombres. También destaca la participación femenina en el sector y el significado de representar a otras mujeres que trabajan en esta actividad.

“Un cigarro no es solo ese tiempo que tú disfrutas, ese momento. Un cigarro es el amor, las manos de tantos dominicanos”, expresa Reyes Estrella al describir el trabajo que hay detrás de cada producto.

La productora también resalta que los cigarros dominicanos llevan el nombre del país a distintos lugares del mundo y representan el esfuerzo de quienes participan en su elaboración.