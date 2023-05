Martha Stewart es una de las modelos seleccionadas para la portada de Sports Illustrated Swimsuit en su edición de 2023.

Con 81 años, la empresaria es la modelo de mayor edad que ha lucido un vestido de baño en la revista, la cual calificó este logro como algo «histórico».

«Me gusta esa imagen», dijo Stewart sobre su foto de portada al mostrarla este lunes en el programa «Today».

Stewart posó en República Dominicana para la sesión y aparece con un total de diez looks.

«Cuando me enteré de que iba a estar en la portada de Sports Illustrated Swimsuit, pensé: ‘Oh, eso está muy bien, voy a ser la persona de más edad, creo, que ha aparecido en una portada de Sports Illustrated‘», dijo Stewart. Luego añadió: «Y yo no pienso mucho en la edad, pero creo que esto es algo histórico».

Thrilled to be on cover of the @SI_Swimsuit issue! I hope this cover inspires you to challenge yourself to try new things. Pick up on newsstands May 18th! #SISwimsuit #SISwim23 @ruvenafanador pic.twitter.com/DsRgLr6crK