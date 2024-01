Mariska Hargitay, actriz de ‘La ley y el orden’, revela fue víctima de abuso físico

La reconocida actriz y productora estadounidense de cine y televisión, Mariska Hargitay, reveló que a la edad de 30 años, sufrió un abuso que califica como “violación” por parte de un hombre al que consideraba como su amigo, de quien no quiso revelar su nombre.

La revelación de Mariska Hargitay surge en momentos en que el mundo crea conciencia sobre el abuso sexual en la industria del entretenimiento, marcado recientemente por acusaciones similares de la cantante Paula Abdul contra Nigel Lythgoe, productor de American Idol.

La artista aclaró que el abuso no es de índole sexual, pero sí constituyó en una “violación en términos de dominio y control”.

Cuenta, que el hombre violó su espacio personal al ejercer un control abrumador sobre ella.

“No fue nada sexual. Era dominio y control. Control abrumador. Era un amigo. Entonces no lo fue. Intenté todas las formas que conocía para salir de esto. Intenté hacer bromas, ser encantadora, poner límites, razonar, decir que no. Me agarró de los brazos y me sujetó. Estaba aterrada. No quería que esto escalara a la violencia”,

La afamada actriz compartió su conmovedora historia en un artículo para la revista ‘People’.

Mariska Hargitay, ha ganado fama mundial por su interpretación de la detective Olivia Benson en ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales (UVE)’,