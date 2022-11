Mariela Encarnación aclara su postura sobre hombres dominicanos

Mariela Encarnación se defiende. La presentadora de TV niega que, durante la entrevista que posteriormente se eliminó y que le fuera realizada por la comunicadora Pamela Sued, se refiriera de manera negativa sobre los hombres dominicanos.

Encarnación se pronunció el martes mediante su cuenta oficial de Instagram. Principalmente aclaró que, de hablar mal de sus compatriotas hombres, también se estaría refiriendo a su padre y hermanos.

En ese sentido, precisó que siempre ha hecho alusión «a la infidelidad, que es tan común en la

mayoría de los hombres dominicanos».

En medio de la entrevista también destacó las virtudes de los hombres dominicanos. Pero que no apoya «la cultura de la infidelidad».

«Pero todas las virtudes del dominicano yo las menciones en esa entrevista. Dije también de las características, para mí, más notables. Como lo alegre que es, su sentido del amor, lo esplendido. También le aclaré que no he tenido una relación sentimental con un hombre dominicano. Sin embargo, pedimos honestidad, pero solemos apedrearla cuando la escuchamos. Yo no apoyo a la cultura de la infidelidad, que tanto abunda en los dominicanos», subrayó.

Sostuvo además que «no escupo para arriba. Después me ven con un dominicano comiendo mangú, bailando merengue y bachata, y dicen: ¡ah mira!, después de lo que ella dijo».

Mariela Encarnación, exconductora del desaparecido espacio de CNN en Español Showbiz, le había indicado a Pamela Sued que nunca ha tenido una relación amorosa con un quisqueyano, y que no le gustaría sostenerla.

«Yo nunca he tenido un novio dominicano. Yo reconozco las armas de seducción de un dominicano,

y sí, es un hombre esplendido, inteligente, gracioso, me encanta, pero como amigo, nada más».