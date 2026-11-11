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Santo Domingo, RD.- La cantante María Spichers, conocida en las redes sociales como @mspichers, presenta «Tu Amiga», una colaboración con el artista Luis Brown con la que continúa explorando los sonidos del R&B en español.

El sencillo reúne las voces de ambos intérpretes en una propuesta que representa un nuevo paso en el desarrollo musical de Spichers, quien sigue apostando por este género mientras construye una identidad artística propia.

A través de sus lanzamientos, la intérprete dominicana busca ampliar su repertorio y conectar con una audiencia interesada en nuevas propuestas dentro de la música urbana y alternativa en español.

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Además de su faceta musical, María Spichers ha consolidado una comunidad en las plataformas digitales, donde comparte contenido, muestra parte de su proceso creativo y mantiene una relación cercana con sus seguidores.

Proyección de la colaboración

La colaboración con Luis Brown se incorpora a esta etapa de crecimiento artístico, en la que la cantante continúa dando a conocer su música y ampliando su presencia dentro de la escena musical dominicana.

“Tu Amiga” ya está disponible para el público a través de las plataformas musicales.

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Quien es María Spichers

Su nombre completo es María Esther Spicher Suriel) es una cantante y compositora dominico-suiza, solista emergente de música urbana y pop latino.

Entre su repertorio destaca:

Como Antes

Tuya Na Ma

Lunares .

. Tell Me.

El DJ dominicano Adoni reveló que el artista puertorriqueño Anuel AA quedó encantado con la experiencia gastronómica de Romo Restaurant, hasta el punto de proponerle abrir una sucursal del establecimiento en Miami.

La visita del intérprete urbano y su equipo se produjo durante la semana de celebración del primer aniversario del restaurante, ocasión que Adoni aprovechó para agradecerles por compartir la experiencia.

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A través de Instagram, el DJ contó que Anuel quedó tan satisfecho con el servicio y la propuesta del negocio que le planteó llevar el concepto hasta la ciudad estadounidense.