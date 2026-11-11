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Santo Domingo, RD.- El cantante puertorriqueño Marc Anthony amplía su faceta empresarial con una nueva apuesta por el turismo de lujo, tras incorporarse como socio a una ambiciosa plataforma inmobiliaria y hotelera que proyecta inversiones superiores a los 1,000 millones de dólares en El Salvador y Estados Unidos.

La iniciativa contempla el desarrollo de complejos residenciales y hoteleros de alta gama, con una propuesta que busca integrar exclusividad, entretenimiento, hospitalidad y experiencias enfocadas en el bienestar.

Desarrollo inmobiliario y turístico de mayor dimensión

Uno de los principales proyectos es The Estate Resort & Residences Playa Secreta, que estará ubicado en la costa del Pacífico salvadoreño. Según la información difundida por la compañía, se trata del desarrollo inmobiliario y turístico de mayor dimensión anunciado hasta ahora en ese país.

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Marc Anthony se incorpora a The Estate by sbe junto al empresario hotelero Sam Nazarian y el estratega estadounidense Tony Robbins, quienes forman parte de esta plataforma orientada al mercado internacional de propiedades y experiencias de lujo.

El proyecto busca ir más allá del concepto tradicional de alojamiento turístico, mediante una oferta que combinará residencias exclusivas, servicios hoteleros personalizados, espacios de entretenimiento y programas especializados en bienestar y longevidad.

Nueva apuesta por diversificar sus actividades más allá de la música

La participación del intérprete de éxitos internacionales como «Vivir mi vida» y «Ahora quién» representa una nueva apuesta por diversificar sus actividades más allá de la música, aprovechando su proyección internacional para integrarse a iniciativas empresariales vinculadas al turismo y los bienes raíces.

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La inversión anunciada también refleja el interés por desarrollar nuevos destinos de alto nivel en mercados con potencial de crecimiento, especialmente en zonas costeras que ofrecen atractivos naturales y oportunidades para el turismo residencial.