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Santo Domingo, RD.- El cantante puertorriqueño Marc Anthony amplía su faceta empresarial con una nueva apuesta por el turismo de lujo, tras incorporarse como socio a una ambiciosa plataforma inmobiliaria y hotelera que proyecta inversiones superiores a los 1,000 millones de dólares en El Salvador y Estados Unidos.
La iniciativa contempla el desarrollo de complejos residenciales y hoteleros de alta gama, con una propuesta que busca integrar exclusividad, entretenimiento, hospitalidad y experiencias enfocadas en el bienestar.
Desarrollo inmobiliario y turístico de mayor dimensión
Uno de los principales proyectos es The Estate Resort & Residences Playa Secreta, que estará ubicado en la costa del Pacífico salvadoreño. Según la información difundida por la compañía, se trata del desarrollo inmobiliario y turístico de mayor dimensión anunciado hasta ahora en ese país.
Marc Anthony se incorpora a The Estate by sbe junto al empresario hotelero Sam Nazarian y el estratega estadounidense Tony Robbins, quienes forman parte de esta plataforma orientada al mercado internacional de propiedades y experiencias de lujo.
El proyecto busca ir más allá del concepto tradicional de alojamiento turístico, mediante una oferta que combinará residencias exclusivas, servicios hoteleros personalizados, espacios de entretenimiento y programas especializados en bienestar y longevidad.
Nueva apuesta por diversificar sus actividades más allá de la música
La participación del intérprete de éxitos internacionales como «Vivir mi vida» y «Ahora quién» representa una nueva apuesta por diversificar sus actividades más allá de la música, aprovechando su proyección internacional para integrarse a iniciativas empresariales vinculadas al turismo y los bienes raíces.
La inversión anunciada también refleja el interés por desarrollar nuevos destinos de alto nivel en mercados con potencial de crecimiento, especialmente en zonas costeras que ofrecen atractivos naturales y oportunidades para el turismo residencial.
- Con esta alianza, Marc Anthony se suma a una iniciativa que aspira a posicionarse en el competitivo segmento del turismo de lujo, combinando inversión inmobiliaria, hospitalidad y propuestas de bienestar para atraer a visitantes e inversionistas internacionales.
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