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El actor dominicano Manny Pérez cuestionó que algunos productores y cineastas recurran a intérpretes extranjeros para protagonizar películas basadas en historias dominicanas, en lugar de dar mayor participación al talento nacional.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista expresó su inconformidad con esta práctica y aseguró que lleva tiempo reflexionando sobre el rumbo de la industria cinematográfica del país.

«Estoy harto de ver a estos productores, cineastas dominicanos, que hacen películas dominicanas, historias dominicanas, y quieren meter gente de España, de Colombia, de México», manifestó.

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El actor cuestionó que algunos realizadores contraten figuras internacionales bajo el argumento de que su presencia facilitaría la distribución de las producciones en mercados como Estados Unidos, España y México.

Manny Pérez en Ig.

Manny Pérez pide apostar al talento dominicano

Pérez exhortó a productores y directores a priorizar la calidad de los guiones, las historias y el talento artístico del país.

Entre sus principales planteamientos, el actor destacó:

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Protagonismo local: dar más oportunidades a los actores dominicanos en películas sobre historias nacionales.

dar más oportunidades a los actores dominicanos en películas sobre historias nacionales. Calidad de los guiones: priorizar el contenido y la calidad de las historias por encima de la contratación de figuras extranjeras.

priorizar el contenido y la calidad de las historias por encima de la contratación de figuras extranjeras. Dirección nacional: fortalecer las oportunidades de los directores dominicanos.

fortalecer las oportunidades de los directores dominicanos. Proyección internacional: desarrollar el cine local sin depender exclusivamente de intérpretes de otros países para llegar a nuevos mercados.

También cuestionó que algunas producciones recurran a directores extranjeros, en vez de fortalecer las oportunidades de los profesionales dominicanos.

«Enfóquese en la historia, enfóquese en talento dominicano, enfóquese en usar talento dominicano», insistió.

Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la participación de artistas y técnicos nacionales en las producciones cinematográficas dominicanas y las oportunidades que reciben frente a profesionales de otros países.

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Pese al tono crítico de sus declaraciones, el actor aclaró que su postura responde al afecto que siente por la industria cinematográfica nacional y a su interés en que continúe desarrollándose.

«Amo el cine dominicano», concluyó Pérez, reiterando su llamado a valorar a los intérpretes y profesionales del país.

Trayectoria de Manny Pérez

Manny Pérez es uno de los actores dominicanos con trayectoria en producciones nacionales e internacionales. Entre sus trabajos figura la saga cinematográfica La Soga, cuya tercera entrega, La Soga 3: Venganza, llegó a las salas de Estados Unidos.

La Alcaldía de Santiago también lo reconoció como «Hijo Adoptivo» de la ciudad, en reconocimiento a su trayectoria y sus vínculos con esa localidad.