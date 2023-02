Manny Cruz promete gran fiesta al merengue 

Santo Domingo. – Un espectáculo que celebra la dominicanidad y el merengue es el que protagonizará Manny Cruz con el auspicio de Altice Dominicana, este próximo 4 de marzo en el Palacio de los Deportes.

La plataforma Altice Music celebra y destaca la trayectoria de Manny Cruz la cual se ha caracterizado por poner en alto y llenar de aires nuevos el merengue. Así lo manifestó la marca en la rueda de prensa realizada en ocasión del evento.

“Hace años lo soñé, y es sumamente increíble que ya en unos días se hará realidad. En el 2009 fui parte del coro en el espectáculo de nuestra gran Maridalia Hernández en el Palacio de los Deportes, y me recuerdo estando allí, parado en el escenario con mi corazón lleno de sueños pensando “algún día me presentaré aquí’. 14 años después, Dios me concederá ese gran sueño. Sin lugar a dudas será el reto más grande de mi carrera y estoy muy agradecido de todo el público por su inmenso cariño. La verdad que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida”, manifestó el artista.