Manny Cruz llevará a Santiago su concierto gratuito por el Día del Merengue

La presentación coincide con una década de Manny Cruz como solista y sus 19 años de carrera artística. El artista creó esta iniciativa en 2023 con el propósito de celebrar y promover el merengue como ritmo nacional.

Las tres ediciones anteriores se realizaron en Puerto Plata, Baní y Santo Domingo Este, donde reunieron aproximadamente a 12,000 personas.

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“Nieve en verano” en el repertorio

Durante el concierto, el público podrá disfrutar por primera vez en vivo de “Nieve en verano”, el más reciente sencillo de Manny Cruz, grabado en colaboración con Juan Luis Guerra.

Según la información suministrada, el tema supera los siete millones de visualizaciones en YouTube. También ha alcanzado el puesto número ocho en el listado Tropical Airplay de Billboard en Estados Unidos, el segundo lugar en el chart Tropical de Monitor Latino en Colombia y el primero en Venezuela.

En República Dominicana, la canción ocupa el primer lugar del chart general, mientras continúa ampliando su presencia en España y las Islas Canarias.

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Cómo obtener las boletas

Aunque la entrada será gratuita, el público deberá presentar una boleta para acceder al concierto. La entrega estará sujeta a las condiciones establecidas por los organizadores.

Los estudiantes de la Pucmm podrán obtener sus boletas a través del Decanato de Estudiantes, mientras que los docentes y colaboradores administrativos deberán solicitarlas en la Dirección de Recursos Humanos de la universidad.

Para el público general, las boletas estarán disponibles en la tienda Altice de Ágora Santiago Center. Los niños menores de cinco años podrán entrar sin boleta, siempre que estén acompañados por un adulto que presente la suya.

El evento cuenta con el respaldo de la Pucmm, Altice, Induveca, Café Santo Domingo, AC Hotel Santiago de los Caballeros by Marriott, Pollos Victorina y Farmacia GBC, entre otras empresas.