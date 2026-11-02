¡Manerra celebra sus dos nominaciones al Latin Grammy a casa llena!

Santo Domingo, RD. – El cantautor dominicano Manerra protagonizó una noche memorable el pasado sábado 31 de octubre, al presentar su concierto “Todo llega” en Escenario 360, logrando un lleno total con cientos de personas que se dieron cita para disfrutar de su música y celebrar sus dos nominaciones a los Latin Grammy 2026.

En una velada cargada de emociones, música y alegría, Manerra conectó con un público entusiasta que llenó a capacidad el recinto, convirtiendo la presentación en una verdadera celebración de su trayectoria artística y del gran momento que vive su carrera.

Artistas invitados

Asimismo, la noche contó con la participación de invitados especiales de lujo, entre ellos Niní Cáffaro, Bonyé, Carlos Luis y Máximo Nicolás, quienes se sumaron a esta gran fiesta musical, aportando momentos especiales a una celebración inolvidable.

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El concierto también sirvió para festejar las dos nominaciones de Manerra a los Latin Grammy, en las categorías Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata y Mejor Canción Tropical, ambas vinculadas a su producción “Todo llega”.

Con este exitoso espectáculo a casa llena, Manerra reafirma su conexión con el público y continúa consolidando su propuesta musical, llevando la identidad dominicana a nuevos escenarios y demostrando que, con perseverancia, pasión y fe, todo llega.