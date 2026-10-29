Maná ofrecerá concierto gratis por YouTube en noviembre: fecha y hora

La banda mexicana Maná ofrecerá un concierto gratuito por YouTube el próximo viernes 6 de noviembre de 2026. El espectáculo, titulado MANÁ: VIVIR SIN AIRE TOUR (LIVE FROM RED ROCKS), se transmitirá en directo desde uno de los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos.

El evento se realizará en colaboración con YouTube y Warner Music. Los fanáticos podrán disfrutar de la presentación a través del canal oficial de la agrupación, sin pagar por el acceso. Además, el concierto quedará disponible bajo demanda después de la transmisión.

La cita está pautada para las 22:30 horas de Chile. De esta manera, los seguidores de distintos países podrán disfrutar desde sus hogares de una presentación que reúne algunos de los mayores éxitos de la banda.

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Maná revive un sueño cumplido en Red Rocks

El concierto fue grabado en el Red Rocks Amphitheatre, un recinto reconocido por su entorno natural y su historia musical. Por ese escenario han pasado figuras internacionales como The Rolling Stones, Jimi Hendrix y Led Zeppelin.

Para Fher Olvera, vocalista de Maná, presentarse en ese lugar tuvo un significado especial. Cuando tenía 21 años y vivía en Denver, trabajaba lavando platos y observaba las imponentes formaciones rocosas de la zona.

En aquel momento, el cantante imaginaba cómo sería actuar algún día frente al público en ese escenario. Décadas después, logró cumplir ese sueño junto a sus compañeros de banda.

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Un minidocumental que acompaña el estreno recoge parte de esta historia y muestra la emoción del artista al recordar su trayectoria. Durante la presentación, Fher expresó espontáneamente: «¡Ay, cabrón… llegaste!».

La frase resume el significado personal de aquel momento para el vocalista, quien ha recorrido más de cuatro décadas junto a Maná, una de las agrupaciones más reconocidas del rock en español.

¿Qué canciones interpretará Maná en el concierto?

El especial incluirá varias de las canciones más populares de la banda mexicana. Entre los temas destacados figuran:

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«Rayando el Sol».

«Clavado en un Bar».

«Labios Compartidos».

«Oye Mi Amor».

La producción combina audio de alta definición con una propuesta visual cinematográfica. El objetivo es acercar la experiencia del espectáculo a los seguidores que no pudieron asistir presencialmente al concierto en Red Rocks.

El lanzamiento también llega en un año importante para Maná. La agrupación obtuvo el reconocimiento como Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, en los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

¿Cuándo se presentará Maná en Chile?

Los seguidores chilenos tendrán otra oportunidad de disfrutar de la música de Maná en vivo pocas semanas después del estreno por YouTube.

La banda tiene programado un concierto para el 5 de diciembre de 2026 en el Estadio Monumental de Chile, como parte de su gira Vivir Sin Aire Tour.