Maluma anuncia gira mundial por más de 60 ciudades en 2027

El cantante colombiano Maluma anunció este viernes su nueva gira mundial, «Loco X Volver World Tour 2027», con la que recorrerá más de 60 ciudades en cuatro continentes.

El tour comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, ciudad natal del artista. Luego continuará hacia Buenos Aires, Argentina, donde ofrecerá dos conciertos los días 19 y 20 de febrero en el Movistar Arena.

El anuncio llegó acompañado de un video publicado en las redes sociales del cantante. En él, Maluma comparte su deseo de viajar por el mundo sin perder sus raíces ni sus costumbres.

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Maluma quiere llevar sus raíces al mundo

«Se llegó el momento de llevar nuestra cultura al mundo entero. Nos vemos el próximo año… ¡Qué emoción!», escribió en la publicación.

Durante la grabación, el artista también reflexiona sobre su identidad y el vínculo con su familia. El mensaje resume el concepto de esta nueva etapa musical: recorrer el mundo sin dejar atrás sus orígenes.

Las ciudades que visitará Maluma

La gira incluirá destinos de Latinoamérica como Córdoba, Santa Cruz, Asunción, Santiago de Chile, Lima, San José, Managua y San Salvador. También contempla varias ciudades de México, entre ellas Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

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En Norteamérica, el recorrido incluye ciudades de Estados Unidos y Canadá, como Los Ángeles, Chicago, Miami, Nueva York, Toronto y Montreal.

Europa también forma parte del itinerario. Entre las ciudades anunciadas figuran Madrid, Barcelona, Valencia, París, Berlín, Lisboa, Milán, Zúrich, Viena, Cracovia, Budapest y Pristina. En África, Rabat, Marruecos, aparece entre los destinos.

Sin embargo, el calendario completo todavía no está disponible. Por ahora, las fechas confirmadas son las presentaciones de Bogotá y Buenos Aires.

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Una gira inspirada en su séptimo álbum

El nombre del recorrido corresponde a «Loco X Volver», el séptimo álbum de estudio de Maluma, publicado en mayo de 2026.

La producción representa una etapa de reencuentro con sus raíces musicales y personales. Durante la gira, el cantante interpretará temas de este disco y algunos de los éxitos que han marcado su carrera.

Con este proyecto, Maluma prepara su regreso a los escenarios internacionales en una gira que busca conectar su música con seguidores de distintas partes del mundo.