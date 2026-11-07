Magalí Febles y Melissa Núñez sufren accidente

La directora de certámenes de belleza Magalí Febles y Melissa Núñez, Miss Universe República Dominicana 2026, sufrieron un accidente de tránsito en Santo Domingo, que provocó lesiones leves a ambas mujeres.

Además una fuente de entero crédito informó a CDN, que las dos mujeres recibieron asistencia de unidades de emergencia en el lugar. También que las trasladaron a un centro de salud privado del Distrito Nacional para una evaluación médica.

También estaba en ese momento acompañada por un joven fotógrafo quien le funge de asistente.

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Melissa Núñez y Magalí Febles reciben atención médica

Melissa Núñez presentó laceraciones superficiales en el brazo derecho, específicamente en el antebrazo y la muñeca.

La representante dominicana en Miss Universo 2026 también recibió asistencia en el lugar del accidente antes de ser trasladada al centro médico.

Por su parte, Magalí Febles sufrió lesiones menores y fue llevada al mismo establecimiento para recibir atención.

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Ambas se encuentran estables y bajo evaluación médica preventiva. Los demás ocupantes del vehículo también resultaron ilesos.

Investigan circunstancias del accidente

Hasta el momento, no se han establecido las circunstancias que provocaron el volcamiento del vehículo.

Según los reportes disponibles, Melissa Núñez y Magalí Febles fueron las únicas ocupantes que resultaron heridas en el accidente.

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Las informaciones sobre su estado de salud indican que las lesiones no revisten gravedad.