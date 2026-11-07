¡De terror! Magali Febles relata el vuelco que sufrió con Melissa Núñez

La directora nacional de Miss Universo República Dominicana, Magali Febles, relató los momentos de angustia que vivió junto a la candidata Melissa Núñez y el chofer durante el accidente automovilístico ocurrido la noche del viernes en Santo Domingo.

Febles explicó que el vehículo en el que se desplazaban dio varias vueltas, lo que dificultó que sus ocupantes pudieran salir. Según detalló, las tres personas quedaron adoloridas y con dificultades para moverse tras el impacto.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la directora del certamen confirmó que Melissa Núñez perdió el conocimiento durante el accidente, situación que representó su principal preocupación.

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“Realmente no sé ni cómo explicar que estamos aquí. Melissa está golpeada, está bien, ella perdió el conocimiento, era mi preocupación mayor”, expresó Febles.

Magali Febles también perdió el conocimiento

La directora nacional de Miss Universo RD explicó que la bolsa de aire de su lado se desplegó tras el impacto. Además, indicó que el vuelco del vehículo les impedía salir por las ventanas y que los dolores les dificultaban movilizarse.

Febles también reveló que perdió el conocimiento por un breve momento, aunque despertó rápidamente.

“Melissa fue inconsciente y yo fui inconsciente, pero rápido desperté. Yo me sentí que estaba como en otro mundo, que es una cosa muy extraña”, narró.

Recibieron atención médica en Hospiten

Tras el accidente, Melissa Núñez, Magali Febles y el conductor fueron trasladados a Hospiten Santo Domingo, donde les realizaron tomografías y radiografías para evaluar sus condiciones de salud.

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Los tres permanecieron bajo observación médica. Tanto la candidata dominicana como la directora del concurso recibieron sueros durante el proceso de atención.

Magali agradece la asistencia y las muestras de apoyo

Febles aprovechó su publicación para agradecer a Dios y a las personas que se preocuparon por la salud de los involucrados, así como a los organismos que acudieron al lugar.

Entre los agradecimientos mencionó al personal médico y de enfermería de Hospiten y la Policía Nacional. También los integrantes de Santo Domingo en Moto y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, cuya rápida asistencia consideró fundamental.

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También agradeció a representantes del mundo del entretenimiento, la organización Miss Universo, familiares, amigos y miembros de la prensa por mantenerse pendientes de su recuperación.

“Gracias a todos los que se han preocupado por nuestra salud, a los que han orado y a los que están pendientes de nuestra recuperación”, expresó.

La directora nacional de Miss Universo RD concluyó su mensaje con palabras de agradecimiento hacia quienes la contactaron y estuvieron atentos a la evolución de los afectados.