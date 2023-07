Harvey Mason Jr., CEO de la Academia de la Grabación, institución que organiza los Premios Grammy, aclaró que el concurso sí aceptará composiciones creadas a partir de Inteligencias Artificiales (IA) generativas. El ejecutivo enfatizó este punto luego de que se malinterpretarán algunas reglas del concurso publicadas el mes de junio.

Según el ejecutivo, las obras creadas estrictamente con IA que no tengan autoría humana no podrán ser elegidas para concursar en los Premios Grammy (como es el caso de la canción Heart on My Sleeve). Sin embargo, la regla no descarta en automático la candidatura de canciones que fueron creadas parcialmente con ayuda de la IA o que contengan elementos generados por ella. Para la Academia de la Grabación, la ayuda de algoritmos de aprendizaje en el proceso de creación de una obra es parte de la evolución cultural del mundo. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con la aceptación de canciones creadas con sonidos de sintetizador.

A través de una reciente entrevista con AP, el CEO aclaró con sus propias palabras qué es lo que valoran de la IA y cómo funcionará su nuevo criterio de consideración.

Mientras el ser humano contribuya en una cantidad superior al mínimo, o lo que para nosotros sea una contribución significativa, las canciones son y siempre serán consideradas para una nominación o una victoria. No queremos que la tecnología reemplace la creatividad humana. Queremos asegurarnos de que la tecnología mejore, embellezca o agregue a la creatividad humana. Mason Jr.

Las canciones creadas con IA sí podrán concursar para un Premio Grammy, pero solo en la categoría que tenga el componente humano. Por ejemplo, si una IA generó una progresión de notas con diferentes instrumentos, la canción no podrá concursar para el premio al mejor arreglo instrumental. “No le daremos una nominación al Grammy a la porción de IA”, afirma el CEO de la Academia de la Grabación.

La aclaración libera la tensión puesta sobre las cuatro categorías principales de los Premios Grammy

Álbum del año, Canción del año, Mejor artista nuevo y Grabación del año. El ganador de cada una de ellas se elige a partir de las votaciones de un comité miembro de la Academia que considera las características generales de las obras o de los artistas. Bajo la más reciente aclaración de Mason, una canción escrita con la ayuda de una IA podría ganar el premio a la mejor canción del año sin problemas, puesto que la letra es solo una parte de todas las consideraciones para condecorarla.

La Academia de la Grabación se prepara para una nueva etapa en la producción musical al tiempo que artistas como David Guetta y Grimes ya experimentan con inteligencias artificiales generativas. El propio CEO aceptó, durante una entrevista el pasado junio, que están trabajando para que la ola de producciones generadas con IA no los tomen desprevenidos.