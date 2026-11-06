Estos son los dominicanos que ganaron en los Premios HEAT 2026

Eddy Herrera abrió los Premios HEAT 2026

El merengue dominicano marcó el inicio de la gala con la presentación de Eddy Herrera, quien llevó el ritmo y la energía de República Dominicana al escenario mexicano.

El intérprete abrió una noche dedicada a celebrar la diversidad de la música latina, en la que participaron artistas de diferentes géneros y países.

La presencia de Herrera también destacó el papel del merengue como una de las principales expresiones de la identidad musical dominicana.

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Yailin y La Perversa consiguen premios para RD

La representación dominicana sumó dos distinciones durante la premiación.

Yailin La Más Viral recibió el reconocimiento a Mejor Artista Urbano Dominicano, consolidando su presencia dentro de la escena urbana nacional.

La Perversa

Por su parte, La Perversa obtuvo el premio Fandom del Año gracias a VibraPerversa, su comunidad de seguidores. Aunque la artista no asistió a la ceremonia, su fanaticada consiguió una de las distinciones de la noche.

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Yailin La Más Viral

Carlos Rivera lidera la lista de ganadores

El mexicano Carlos Rivera fue uno de los grandes protagonistas de los Premios HEAT 2026, al conquistar tres reconocimientos, aunque no estuvo presente para recibirlos.

El artista obtuvo los premios a Álbum del Año por ¡Vida México!, Mejor Artista Masculino y Mejor Video por Sin Despedida, junto a Alejandro Fernández.

Karol G también destacó al ganar Mejor Artista Femenina, mientras que Arcángel conquistó el premio a Mejor Artista Urbano.

La gala reconoció, además, a Gloria Trevi como Artista de Oro, quien protagonizó el cierre de la ceremonia.