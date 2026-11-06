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Estos son los dominicanos que ganaron en los Premios HEAT 2026

La música dominicana tuvo presencia destacada en los Premios HEAT 2026, celebrados este jueves en Puerto Vallarta, México, donde Yailin La Más Viral y La Perversa consiguieron importantes reconocimientos para República Dominicana. Yailin obtuvo el premio a Mejor Artista Urbano Dominicano, mientras que la comunidad de seguidores de La Perversa, VibraPerversa, conquistó el galardón Fandom […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
La ceremonia reunió a figuras consagradas y artistas emergentes de la música latinoamericana en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta
La ceremonia reunió a figuras consagradas y artistas emergentes de la música latinoamericana en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta
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La música dominicana tuvo presencia destacada en los Premios HEAT 2026, celebrados este jueves en Puerto Vallarta, México, donde Yailin La Más Viral y La Perversa consiguieron importantes reconocimientos para República Dominicana.

Yailin obtuvo el premio a Mejor Artista Urbano Dominicano, mientras que la comunidad de seguidores de La Perversa, VibraPerversa, conquistó el galardón Fandom del Año.

La ceremonia reunió a figuras consagradas y artistas emergentes de la música latinoamericana en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, con presentaciones musicales, homenajes y reconocimientos a los protagonistas de la industria.

Notas relacionadas

Eddy Herrera abrió los Premios HEAT 2026

El merengue dominicano marcó el inicio de la gala con la presentación de Eddy Herrera, quien llevó el ritmo y la energía de República Dominicana al escenario mexicano.

El intérprete abrió una noche dedicada a celebrar la diversidad de la música latina, en la que participaron artistas de diferentes géneros y países.

La presencia de Herrera también destacó el papel del merengue como una de las principales expresiones de la identidad musical dominicana.

Yailin y La Perversa consiguen premios para RD

La representación dominicana sumó dos distinciones durante la premiación.

Yailin La Más Viral recibió el reconocimiento a Mejor Artista Urbano Dominicano, consolidando su presencia dentro de la escena urbana nacional.

La Perversa
La Perversa

Por su parte, La Perversa obtuvo el premio Fandom del Año gracias a VibraPerversa, su comunidad de seguidores. Aunque la artista no asistió a la ceremonia, su fanaticada consiguió una de las distinciones de la noche.

Yailin La Más Viral
Yailin La Más Viral

Carlos Rivera lidera la lista de ganadores

El mexicano Carlos Rivera fue uno de los grandes protagonistas de los Premios HEAT 2026, al conquistar tres reconocimientos, aunque no estuvo presente para recibirlos.

El artista obtuvo los premios a Álbum del Año por ¡Vida México!, Mejor Artista Masculino y Mejor Video por Sin Despedida, junto a Alejandro Fernández.

Karol G también destacó al ganar Mejor Artista Femenina, mientras que Arcángel conquistó el premio a Mejor Artista Urbano.

La gala reconoció, además, a Gloria Trevi como Artista de Oro, quien protagonizó el cierre de la ceremonia.

Lista completa de ganadores de los Premios HEAT 2026

Estos son los artistas y proyectos que recibieron reconocimientos durante la premiación:

CategoríaGanador
Álbum del AñoCarlos Rivera – ¡Vida México!
Artista RevelaciónYeri Mua
Canción del AñoLa Villa – Ryan Castro, Kapo y Gangsta
Compositor del AñoGianmarco
Director de Videoclips del AñoRodrigo Films
DJ del AñoJuan Magán
Fandom del AñoVibraPerversa – La Perversa
Influencer del AñoAaron Mercury
Mejor Artista FemeninaKarol G
Mejor Artista MasculinoCarlos Rivera
Mejor Artista PopHa*Ash
Mejor Artista Regional MexicanoGrupo Firme
Mejor Artista Región PopularJessi Uribe
Mejor Artista Región AndinaDayanara
Mejor Artista Región NorteGabito Ballesteros
Mejor Artista Región SurCazzu
Mejor Artista RockManá
Mejor Artista SalsaBrunella Torpoco
Mejor Artista TropicalGrupo 5
Mejor Artista UrbanoArcángel
Mejor Artista Urbano DominicanoYailin La Más Viral
Mejor Canción para Videojuegos, Series o PelículasZoo – Shakira
Mejor Canción ReligiosaAyer hablé con Dios – Corridos del Rey
Mejor Canción ViralDichavate – Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador
Mejor ColaboraciónAsí Fue – Arthur Hanlon y Thalía
Mejor Contenido en PlataformaKarime Pindter – Karime Kooler
Mejor Grupo o BandaHa*Ash
Mejor VideoSin Despedida – Carlos Rivera y Alejandro Fernández
Productor del AñoOvy on the Drums
Promesa MusicalMario Girón

Reconocimientos especiales

  • Artista de Oro: Gloria Trevi.
  • Trayectoria Musical: Los Ángeles Azules.
  • Trayectoria Musical: Olga Tañón.
  • Trayectoria Musical: Banda MS de Sergio Lizárraga.
  • Trayectoria Musical: Piso 21.
  • Trayectoria Musical: Don René Camacho, de La Arrolladora Banda El Limón.
  • Trayectoria en Creación de Contenido: Marko.

Los Premios HEAT 2026 celebraron así una edición marcada por la diversidad de géneros, el reconocimiento a las trayectorias musicales y la presencia de nuevas figuras de la industria latina.

Puerto Vallarta fue el escenario de una gala que también destacó el respaldo de las comunidades de seguidores y la representación de artistas de distintos países.

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ETIQUETAS:DominicanosLa PerversaYailin La Más Viraldestacada5Premios HEAT 2026
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