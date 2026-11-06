Estos son los dominicanos que ganaron en los Premios HEAT 2026

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La música dominicana tuvo presencia destacada en los Premios HEAT 2026, celebrados este jueves en Puerto Vallarta, México, donde Yailin La Más Viral y La Perversa consiguieron importantes reconocimientos para República Dominicana.
Yailin obtuvo el premio a Mejor Artista Urbano Dominicano, mientras que la comunidad de seguidores de La Perversa, VibraPerversa, conquistó el galardón Fandom del Año.
La ceremonia reunió a figuras consagradas y artistas emergentes de la música latinoamericana en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, con presentaciones musicales, homenajes y reconocimientos a los protagonistas de la industria.
Notas relacionadas
Eddy Herrera abrió los Premios HEAT 2026
El merengue dominicano marcó el inicio de la gala con la presentación de Eddy Herrera, quien llevó el ritmo y la energía de República Dominicana al escenario mexicano.
El intérprete abrió una noche dedicada a celebrar la diversidad de la música latina, en la que participaron artistas de diferentes géneros y países.
La presencia de Herrera también destacó el papel del merengue como una de las principales expresiones de la identidad musical dominicana.
Yailin y La Perversa consiguen premios para RD
La representación dominicana sumó dos distinciones durante la premiación.
Yailin La Más Viral recibió el reconocimiento a Mejor Artista Urbano Dominicano, consolidando su presencia dentro de la escena urbana nacional.
Por su parte, La Perversa obtuvo el premio Fandom del Año gracias a VibraPerversa, su comunidad de seguidores. Aunque la artista no asistió a la ceremonia, su fanaticada consiguió una de las distinciones de la noche.
Carlos Rivera lidera la lista de ganadores
El mexicano Carlos Rivera fue uno de los grandes protagonistas de los Premios HEAT 2026, al conquistar tres reconocimientos, aunque no estuvo presente para recibirlos.
El artista obtuvo los premios a Álbum del Año por ¡Vida México!, Mejor Artista Masculino y Mejor Video por Sin Despedida, junto a Alejandro Fernández.
Karol G también destacó al ganar Mejor Artista Femenina, mientras que Arcángel conquistó el premio a Mejor Artista Urbano.
La gala reconoció, además, a Gloria Trevi como Artista de Oro, quien protagonizó el cierre de la ceremonia.
Lista completa de ganadores de los Premios HEAT 2026
Estos son los artistas y proyectos que recibieron reconocimientos durante la premiación:
|Categoría
|Ganador
|Álbum del Año
|Carlos Rivera – ¡Vida México!
|Artista Revelación
|Yeri Mua
|Canción del Año
|La Villa – Ryan Castro, Kapo y Gangsta
|Compositor del Año
|Gianmarco
|Director de Videoclips del Año
|Rodrigo Films
|DJ del Año
|Juan Magán
|Fandom del Año
|VibraPerversa – La Perversa
|Influencer del Año
|Aaron Mercury
|Mejor Artista Femenina
|Karol G
|Mejor Artista Masculino
|Carlos Rivera
|Mejor Artista Pop
|Ha*Ash
|Mejor Artista Regional Mexicano
|Grupo Firme
|Mejor Artista Región Popular
|Jessi Uribe
|Mejor Artista Región Andina
|Dayanara
|Mejor Artista Región Norte
|Gabito Ballesteros
|Mejor Artista Región Sur
|Cazzu
|Mejor Artista Rock
|Maná
|Mejor Artista Salsa
|Brunella Torpoco
|Mejor Artista Tropical
|Grupo 5
|Mejor Artista Urbano
|Arcángel
|Mejor Artista Urbano Dominicano
|Yailin La Más Viral
|Mejor Canción para Videojuegos, Series o Películas
|Zoo – Shakira
|Mejor Canción Religiosa
|Ayer hablé con Dios – Corridos del Rey
|Mejor Canción Viral
|Dichavate – Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador
|Mejor Colaboración
|Así Fue – Arthur Hanlon y Thalía
|Mejor Contenido en Plataforma
|Karime Pindter – Karime Kooler
|Mejor Grupo o Banda
|Ha*Ash
|Mejor Video
|Sin Despedida – Carlos Rivera y Alejandro Fernández
|Productor del Año
|Ovy on the Drums
|Promesa Musical
|Mario Girón
Reconocimientos especiales
- Artista de Oro: Gloria Trevi.
- Trayectoria Musical: Los Ángeles Azules.
- Trayectoria Musical: Olga Tañón.
- Trayectoria Musical: Banda MS de Sergio Lizárraga.
- Trayectoria Musical: Piso 21.
- Trayectoria Musical: Don René Camacho, de La Arrolladora Banda El Limón.
- Trayectoria en Creación de Contenido: Marko.
Los Premios HEAT 2026 celebraron así una edición marcada por la diversidad de géneros, el reconocimiento a las trayectorias musicales y la presencia de nuevas figuras de la industria latina.
Puerto Vallarta fue el escenario de una gala que también destacó el respaldo de las comunidades de seguidores y la representación de artistas de distintos países.
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