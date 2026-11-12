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El talento dominicano volvió a destacar en los Latin Grammy 2026. El compositor León Yamil conquistó el gramófono dorado en la categoría Mejor Canción Tropical por «Nombre y Apellido», tema interpretado por el cantante nicaragüense Luis Enrique y el rapero De La Ghetto.

El dominicano compartió el galardón con Luis Enrique y Ender Thomas, con quienes escribió la canción. La categoría también registró un empate con «Realidad-Es», del compositor José Aguirre, interpretada por el Grupo Niche.

Al recibir el reconocimiento, León Yamil dedicó el premio a sus padres, de quienes dijo haber heredado su pasión por la música, y a República Dominicana, de donde aseguró que recibió su estilo.

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«De mis padres heredé la música y de República Dominicana heredé el flow», expresó durante su discurso de agradecimiento.

León Yamil en los Latin Grammy.

Hijo de Leo Suberví, una trayectoria detrás de grandes artistas

León Yamil es hijo del músico dominicano Leo Suberví, una figura vinculada a la escena musical del país. Su formación familiar estuvo marcada por la música, una influencia que posteriormente convirtió en una carrera como compositor, productor, arreglista y guitarrista.

El artista acumula más de 12 años de trayectoria y ha participado en proyectos musicales de intérpretes internacionales y dominicanos.

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Entre los artistas con los que ha trabajado figuran Prince Royce, Olga Tañón, Feid, Lenny Tavárez, Manny Cruz, Ilegales y Jonathan Moly.

En 2026 también recibió su primer premio ASCAP por su participación como compositor de «Tu Feo», canción interpretada por Prince Royce y Lenny Tavárez.

«Nombre y Apellido» llevó al dominicano al Latin Grammy

La canción premiada reúne la voz de Luis Enrique, reconocido por su trayectoria en la salsa, con la participación urbana de De La Ghetto.

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La composición fue acreditada a tres autores:

León Yamil: compositor dominicano e hijo de Leo Suberví.

compositor dominicano e hijo de Leo Suberví. Luis Enrique: cantante nicaragüense y coautor de la canción.

cantante nicaragüense y coautor de la canción. Ender Thomas: compositor y colaborador en la creación del tema.

El premio a Mejor Canción Tropical reconoce precisamente el trabajo de los autores de la pieza.

León Yamil y su representación dominicana

Nombre artístico: León Yamil.

León Yamil. Origen: República Dominicana.

República Dominicana. Padre: el músico dominicano Leo Suberví.

el músico dominicano Leo Suberví. Categoría ganada: Mejor Canción Tropical.

Mejor Canción Tropical. Tema premiado: «Nombre y Apellido».

«Nombre y Apellido». Intérpretes: Luis Enrique y De La Ghetto.

Luis Enrique y De La Ghetto. Coautores: Luis Enrique, Ender Thomas y León Yamil.

Luis Enrique, Ender Thomas y León Yamil. Otro reconocimiento en 2026: premio ASCAP por «Tu Feo».

Con este triunfo, León Yamil suma su nombre a los dominicanos reconocidos por la Academia Latina de la Grabación y lleva el legado musical de su familia a una plataforma internacional.