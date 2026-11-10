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Santo Domingo, RD.– Lo que originalmente sería un concierto a dos voces terminó transformándose en una de las noches más conmovedoras y solidarias en la historia reciente de la música popular dominicana.

El escenario del Hard Rock Café Santo Domingo fue testigo este sábado del espectáculo “Que canten ellas», un encuentro musical protagonizado por la consagrada Maridalia Hernández y la talentosa Laura Rivera, quien mostró un profundo acto de hermandad artística y respeto hacia una de las figuras que definió su carrera.

Con un exigente repertorio de 22 canciones que recorrió lo mejor de la antología dominicana y latinoamericana, la velada tomó un giro inesperado. Especialmente, cuando Maridalia Hernández sufrió una repentina afección vocal que le impidió cantar con la plenitud y la potencia que la caracterizan.

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Laura Rivera, demostrando una madurez escénica y una calidad interpretativa impecables, asumió la responsabilidad de la noche completa, entregándose al público con la sensibilidad, la fuerza y el respeto que la velada demandaba.

El evento, bajo la producción ejecutiva de Vibra Productions, y la producción artística de Concepto Atariva SDQ, se convirtió así en un tributo en vida a Maridalia, quien no se retiró al camerino; se quedó en primera línea, sentada, respaldando con su imponente presencia y su energía cada nota ejecutada, recibiendo el cobijo, el amor y la admiración tanto de su compañera como de un público que se volcó en apoyo absoluto.

Maridalia recibió el respaldo del público

Con la voz visiblemente afectada, la intérprete explicó su condición, aún así intentó con una hermosa melodía de “Suntan”. «Yo creo que el concierto se va a llamar que Cante ella», expresó ante la risa del público.

Momentos de alta carga emotiva

Uno de los instantes más conmovedores de la noche quedó registrado bajo el icónico letrero de «Cultura Pop», cuando se detuvo la música para honrar formalmente la trayectoria de Hernández con las palabras del cantautor Pavel Núñez, invitado al escenario por Rivera para infundir fuerzas a la gran diva e interpretar “Agonizando”.

“Y va a recibir el mismo cariño y el mismo aplauso”, expresó Núñez, sintetizando el sentir de todos los presentes hacia la artista.

Por su parte, Maridalia no escatimó en elogios para calificar la virtuosa respuesta de Laura: “Desde siempre supe que por ahí venía una súper estrella y hoy lo ha reconfirmado”, manifestó conmovida, validando el indiscutible estallido artístico de Laura.

Hacia los compases finales de la noche, y a pesar de la notable dificultad en sus cuerdas vocales, Maridalia agradeció a los presentes, siendo ovacionada de pie por un público que le devolvió en aplausos décadas de gloria musical.

Un repertorio para la historia

Luego de un opening con Avril y Nicole Lazala, la artista Laura Rivera se adueñó del escenario con una selección musical que incluyó piezas memorables como «Búscame», «Casita», «Por Si Acaso», «Villana», «Sangre y Miel», «Suntan», «Puro Teatro», «El amor que tuve», «Drume negrita», «Te ofrezco» y «Vivo enamorao».

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El segmento de transición contó con una magistral ejecución en solitario de «Por ti», seguido de éxitos como «Nuestro amor», «Te he perdido», «Soy pan, soy paz, soy más», «Agonizando», «Skyfall», «Quien no sabe de amor» y un enérgico medley compuesto por «Yo Quiero Andar» y «Mi Wachiman», en homenaje a Sonia Silvestre.

El broche de oro de oro llegó con los emblemáticos himnos «Para quererte» y «El Guardia del Arsenal», sellando el evento con una atmósfera de nostalgia y la promesa de Maridalia y Laura de repetir el concierto.

Los asistentes no solo presenciaron un encuentro de alta factura, sino también que fueron testigos de la esencia misma de la música dominicana, la cual se sostiene firmemente en los lazos de la hermandad, con una artista que cantó por dos y otra que, con su sola presencia y majestuosidad, lo dijo todo.

El concierto contó con el respaldo de importantes patrocinadores como Claro, Ministerio de Turismo, Asociación Cibao, Arroz Pimco, Copa Airlines, Auto Haus y Listín Diario.

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También la colaboración especial de diversos medios de comunicación y marcas aliadas como Noticias SIN, Color Visión, Primera FM, SCA Bistro & Food for Soul y Rental Vision.