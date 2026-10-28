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Laura Bozzo sigue hospitalizada, pero presenta una leve mejoría

La conductora peruana ingresó de emergencia la noche del 13 de octubre al Hospital General de Acapulco “El Quemado” por fuertes dolores abdominales Laura Bozzo cumple más de diez días internada en el Hospital General de México con una mejoría leve, pero la neumonía que complicó su recuperación tras una cirugía de urgencia por una […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
La conductora peruana permanece en terapia intensiva tras una cirugía de urgencia por una úlcera perforada, mientras la neumonía que complicó su cuadro todavía no cede
La conductora peruana permanece en terapia intensiva tras una cirugía de urgencia por una úlcera perforada, mientras la neumonía que complicó su cuadro todavía no cede
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La conductora peruana ingresó de emergencia la noche del 13 de octubre al Hospital General de Acapulco “El Quemado” por fuertes dolores abdominales

Laura Bozzo cumple más de diez días internada en el Hospital General de México con una mejoría leve, pero la neumonía que complicó su recuperación tras una cirugía de urgencia por una úlcera perforada aún no cede, según reportó la conductora Martha Figueroa.

La presentadora peruana de 75 años ingresó de emergencia la noche del 13 de octubre al Hospital General de Acapulco “El Quemado” por fuertes dolores abdominales. Los médicos detectaron una úlcera perforada que requirió cirugía inmediata.

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El cuadro se complicó con peritonitis y choque séptico

Tras la intervención quirúrgica, el estado de Bozzo se agravó. El programa Venga la Alegría reportó peritonitis, choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar, además de un colapso del pulmón izquierdo. La conductora la trasladaron a la Ciudad de México y permanece intubada y sedada en terapia intensiva desde entonces.

“Se cumplen 12 días desde que trasladaron de Acapulco aquí a la Ciudad de México y aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa”, explicó Martha Figueroa. La conductora precisó que la frecuencia cardiaca de Bozzo se reportó estable y que, hasta el momento, no es necesario volver a intubarla.

Familiares y amigos cercanos describen avances mínimos en la recuperación de la presentadora, internada desde hace 12 días en la Ciudad de México tras ser trasladada de un hospital en Acapulco. (Instagram: Laura Bozzo)
Familiares y amigos cercanos describen avances mínimos en la recuperación de la presentadora, internada desde hace 12 días en la Ciudad de México tras ser trasladada de un hospital en Acapulco. (Instagram: Laura Bozzo)

El reporte más reciente, difundido el 25 de octubre, calificó el estado de la conductora como grave pero estable. El periodista Ernesto Buitrón informó en Magaly TV sobre una “probable mejoría”, con base en comunicación con Aarón Guerrero, chófer y asistente personal de Bozzo. Según esa versión, los médicos lograron controlar la septicemia y la paciente podría trasladarla a piso, lo que implicaría su salida de terapia intensiva. Ni las hijas de Bozzo ni su asistente han confirmado oficialmente ese reporte.

Su hija Alejandra de la Fuente señaló: “Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha avanzado”.

Por otro lado, el conductor Pepillo Origel, quien dijo ser amigo de Bozzo desde que ella vivía en Perú, relató las dificultades para obtener información directa. “Desde entonces nos escribíamos y todo, pero ahora que se encuentra enferma y todo, en el hospital y todo, no hemos podido… Su teléfono nadie lo contesta”, dijo.

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ETIQUETAS:Laura BozzoHospital General de MéxicoDolores abdominales
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