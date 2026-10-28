Laura Bozzo sigue hospitalizada, pero presenta una leve mejoría

El cuadro se complicó con peritonitis y choque séptico

Tras la intervención quirúrgica, el estado de Bozzo se agravó. El programa Venga la Alegría reportó peritonitis, choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar, además de un colapso del pulmón izquierdo. La conductora la trasladaron a la Ciudad de México y permanece intubada y sedada en terapia intensiva desde entonces.

“Se cumplen 12 días desde que trasladaron de Acapulco aquí a la Ciudad de México y aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa”, explicó Martha Figueroa. La conductora precisó que la frecuencia cardiaca de Bozzo se reportó estable y que, hasta el momento, no es necesario volver a intubarla.

Familiares y amigos cercanos describen avances mínimos en la recuperación de la presentadora, internada desde hace 12 días en la Ciudad de México tras ser trasladada de un hospital en Acapulco. (Instagram: Laura Bozzo)



El reporte más reciente, difundido el 25 de octubre, calificó el estado de la conductora como grave pero estable. El periodista Ernesto Buitrón informó en Magaly TV sobre una “probable mejoría”, con base en comunicación con Aarón Guerrero, chófer y asistente personal de Bozzo. Según esa versión, los médicos lograron controlar la septicemia y la paciente podría trasladarla a piso, lo que implicaría su salida de terapia intensiva. Ni las hijas de Bozzo ni su asistente han confirmado oficialmente ese reporte.

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Su hija Alejandra de la Fuente señaló: “Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha avanzado”.

Por otro lado, el conductor Pepillo Origel, quien dijo ser amigo de Bozzo desde que ella vivía en Perú, relató las dificultades para obtener información directa. “Desde entonces nos escribíamos y todo, pero ahora que se encuentra enferma y todo, en el hospital y todo, no hemos podido… Su teléfono nadie lo contesta”, dijo.