Laura Bozzo sale de cuidados intensivos tras grave complicación de salud

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La presentadora peruana Laura Bozzo salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de enfrentar una grave complicación de salud que puso en riesgo su vida. Así lo informó su hija mayor, Victoria de la Fuente, durante una entrevista en el programa Amor y fuego, de la televisión peruana.
De acuerdo con el relato de Victoria, la emergencia ocurrió mientras su madre permanecía en Acapulco, México. Durante la noche, Bozzo comenzó a sentir fuertes dolores, por lo que sus familiares solicitaron una ambulancia que la trasladó a un centro médico.
La hija de la comunicadora explicó que los médicos diagnosticaron una úlcera que se perforó y provocó una peritonitis, una complicación grave que requirió una intervención quirúrgica de emergencia.
Victoria reveló que, al momento de su ingreso, los médicos estimaban que su madre tenía apenas un 10 % de posibilidades de sobrevivir. Posteriormente, el equipo médico decidió trasladarla al Hospital General de México para continuar su tratamiento.
Durante su hospitalización, la conductora de televisión permaneció inconsciente, intubada y bajo cuidados intensivos, debido a la gravedad de su condición.
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Su recuperación muestra avances
Victoria informó que los médicos trasladaron recientemente a su madre desde cuidados intensivos hasta una habitación, luego de observar una evolución favorable.
Aunque todavía no existe una fecha definida para su salida del hospital, la hija de Bozzo destacó que su estado de salud ha mejorado considerablemente en las últimas horas.
También comentó, en tono de humor, que la presentadora ya muestra señales de recuperación y ha vuelto a llamar la atención de las enfermeras.
La familia mantiene la expectativa de que continúe respondiendo favorablemente al tratamiento, mientras el equipo médico evalúa su evolución día tras día.
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