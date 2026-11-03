 Saltar al contenido
CDN
Entretenimiento
Añadir CDN a Google

Laura Bozzo sale de cuidados intensivos tras grave complicación de salud

La hija de la presentadora confirmó que su madre fue trasladada a una habitación tras mostrar avances en su recuperación. Bozzo permanece hospitalizada en México.

Marianny Valdez
Laura Bozzo durante su trayectoria como presentadora de televisión.
Laura Bozzo salió de la Unidad de Cuidados Intensivos tras presentar una evolución favorable.
¿Quieres resumir esta noticia?

La presentadora peruana Laura Bozzo salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de enfrentar una grave complicación de salud que puso en riesgo su vida. Así lo informó su hija mayor, Victoria de la Fuente, durante una entrevista en el programa Amor y fuego, de la televisión peruana.

De acuerdo con el relato de Victoria, la emergencia ocurrió mientras su madre permanecía en Acapulco, México. Durante la noche, Bozzo comenzó a sentir fuertes dolores, por lo que sus familiares solicitaron una ambulancia que la trasladó a un centro médico.

La hija de la comunicadora explicó que los médicos diagnosticaron una úlcera que se perforó y provocó una peritonitis, una complicación grave que requirió una intervención quirúrgica de emergencia.

Victoria reveló que, al momento de su ingreso, los médicos estimaban que su madre tenía apenas un 10 % de posibilidades de sobrevivir. Posteriormente, el equipo médico decidió trasladarla al Hospital General de México para continuar su tratamiento.

Durante su hospitalización, la conductora de televisión permaneció inconsciente, intubada y bajo cuidados intensivos, debido a la gravedad de su condición.

Notas relacionadas

Su recuperación muestra avances

Victoria informó que los médicos trasladaron recientemente a su madre desde cuidados intensivos hasta una habitación, luego de observar una evolución favorable.

Aunque todavía no existe una fecha definida para su salida del hospital, la hija de Bozzo destacó que su estado de salud ha mejorado considerablemente en las últimas horas.

También comentó, en tono de humor, que la presentadora ya muestra señales de recuperación y ha vuelto a llamar la atención de las enfermeras.

La familia mantiene la expectativa de que continúe respondiendo favorablemente al tratamiento, mientras el equipo médico evalúa su evolución día tras día.

Te puede interesar

  1. EntretenimientoAccidente impide viaje de Miss Universo República Dominicana a Puerto Rico
  2. Entretenimiento¡De terror! Magali Febles relata el vuelco que sufrió con Melissa Núñez
  3. EntretenimientoMagalí Febles y Melissa Núñez sufren accidente
  4. EntretenimientoMaluma anuncia gira mundial por más de 60 ciudades en 2027
  5. EntretenimientoFallece Harold Greene, veterano presentador de noticias de Los Ángeles
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:Laura BozzoUCIHospitalizacióndestacada5
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS