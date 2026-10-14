Laura Bozzo es hospitalizada y envía mensaje para tranquilizar a sus seguidores

La presentadora peruana Laura Bozzo fue hospitalizada en Acapulco, México, tras presentar complicaciones digestivas que, según reportes de medios mexicanos, estuvieron relacionadas con una úlcera duodenal. La noticia generó preocupación luego de que circularan versiones sobre la gravedad de su estado de salud.

Este miércoles 14 de octubre, la conductora reapareció en su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de cariño y asegurar que se encuentra bien, acompañada de su familia y bajo atención médica especializada.

«Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran», escribió Bozzo en su publicación.

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Su mensaje llegó después de que algunos medios difundieran versiones que apuntaban a que permanecía intubada y en estado grave. Sin embargo, su representante aseguró a *People en Español* que la presentadora se encuentra estable y desmintió esos reportes. Hasta el momento, no se han divulgado públicamente detalles médicos completos sobre su evolución ni una fecha para recibir el alta.