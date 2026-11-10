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La música latina se prepara para su gran celebración este jueves 12 de noviembre, cuando se realizará la edición número 27 de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

La ceremonia, organizada por la Academia Latina de la Grabación, reconocerá lo más destacado de la música en 60 categorías. Entre los artistas que encabezan las nominaciones figuran el productor mexicano Edgar Barrera, con 10 candidaturas, y Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso, con siete cada uno.

En las principales categorías compiten producciones de Anitta, Carín León, Silvana Estrada, Mon Laferte, Milo J y Rawayana, entre otros exponentes.

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Presencia dominicana

República Dominicana también tendrá presencia con artistas como Manerra, Techy Fatule, Covi Quintana, Gabriel Pagán, J Noa y Tokischa, nominados en categorías que incluyen merengue, bachata, música tropical y rap.

Transmisión y entrega de premios

La gala principal será transmitida por Univision, mientras que la Latin Grammy Premiere se celebrará previamente para entregar la mayoría de los reconocimientos.

Votación de los ganadores

Los ganadores serán seleccionados mediante el voto de los miembros de la Academia Latina de la Grabación..

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¿Por qué se celebran?

Los Latin Grammy se celebran para reconocer y destacar la excelencia de la música latina, así como el talento, la creatividad y los aportes de los artistas y profesionales que contribuyen al desarrollo de esta industria a nivel internacional.

La premiación fue creada en el año 2000 por la Academia Latina de la Grabación con el propósito de ofrecer una plataforma de reconocimiento a la música en español y portugués, además de dar visibilidad a la diversidad de ritmos, culturas y expresiones musicales de América Latina, España, Portugal y las comunidades latinas alrededor del mundo.

Más allá de distinguir a los intérpretes más populares, los premios también reconocen el trabajo de compositores, productores, ingenieros de sonido, arreglistas y otros profesionales que participan en la creación y producción de las obras musicales.

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Asimismo, los Latin Grammy buscan promover la difusión de la música latina en los mercados internacionales y preservar su diversidad cultural, reconociendo géneros que van desde el merengue, la bachata y la salsa hasta el reguetón, el pop, el rock y la música regional.