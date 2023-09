Las mejores frases de Dumbledore en Harry Potter

Albus Dumbledore, el icónico director de la saga de Harry Potter, es uno de los personajes más queridos y recordados de la literatura y el cine fantástico. Con su sabiduría, su astucia y su sentido del humor, ha dejado una huella imborrable en el corazón de todos los fanáticos de la saga.

Además de ser un gran mago, Dumbledore es también un filósofo, un poeta y un maestro de la vida. A lo largo de los siete libros y ocho películas, ha compartido con los personajes y los lectores una gran cantidad de frases y citas inspiradoras que han calado hondo en la mente y el corazón de todos.

En esta recopilación, hemos seleccionado las mejores frases y citas de Albus Dumbledore, para que puedas disfrutar de su sabiduría y su magia en cualquier momento del día. Desde su famoso «La felicidad se puede encontrar incluso en los momentos más oscuros, si uno recuerda encender la luz» hasta su «Son nuestras elecciones, Harry, las que muestran quiénes somos realmente, mucho más que nuestras habilidades», estas citas son un verdadero tesoro para todos los fanáticos de la saga.

Recopilación con las mejores frases y citas de Albus Dumbledore

#1 “No dejéis que os domine el pánico”

Son muchas las ocasiones en las que nos dejamos arrastrar por una situación sin ser capaces de controlarla. En esos casos, nos hemos dejado llevar, entre otras cosas, por el pánico. Es importante tener la cabeza fría en esas situaciones, porque, el dejarnos llevar por el pánico puede llevarnos a optar por la decisión equivocada.

#2 “No conviene deleitarse con sueños, Harry, y olvidarse de vivir”

Como dijo Dumbledore en la tercera entrega de la saga En los sueños encontramos un mundo enteramente nuestro, un mundo en el que nosotros mandamos, pero, no debemos olvidar que no es real, por ello, no podemos permitirnos el lujo de vivir en un sueño.

#3 “Hace falta mucho coraje para enfrentarse a los enemigos, pero, mucho más para hacerlo contra los amigos”

Otra vez que Dumbledore, a través de una frase, se ha coronado. Cuando alguien nos cae mal, o no tenemos ningún apego por esa persona, no nos cuesta nada decirle lo que sea, pero, cuando se trata de un amigo la cosa cambia y necesitamos mucho coraje para ello, sobre todo, porque esa persona nos importa y, bajo ningún concepto, queremos hacerle daño.

#4 “No son nuestras habilidades las que muestran cómo somos, si no nuestras elecciones”

Son muchas las veces en que, haciendo uso de estereotipos, creemos conocer a las personas. Falso. Nuestras habilidades, en ningún caso, determinan lo que somos, sino lo que hacemos con esas habilidades, es decir, nuestras elecciones.

#5 “Ante la duda, desandar lo andado suele ser la opción más sabia”

Cuando estamos perdidos o simplemente dudamos, lo más sabio es dar un paso atrás. De hecho, son muchas ocasiones en las que dar un paso atrás nos permite dar mejor los pasos hacia delante.

#6 “Oscuros y difíciles tiempos nos aguardan, pronto todos tendremos que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil”

Cuando las cosas se ponen feas, se suelen presentar dos caminos ante nosotros, por un lado, lo que es correcto, es decir, lo que debemos hacer y, por otro lado, lo que es fácil, la decisión que no nos cuesta mucho trabajo. Cuando se te plantee ese dilema, opta siempre por lo que es correcto.

#7 “La felicidad se puede hallarse hasta en los más oscuros momentos, si somos capaces de usar bien la luz”

Son muchas veces en las que, ante una situación, no somos capaces de ver la parte positiva. Sin generalizar, prácticamente, de todas las situaciones podemos extraer una oportunidad, solo hay que «iluminar» el camino para poder verla.

#8 “Es más fácil perdonar a los demás por haberse equivocado que por tener razón”

Es una cita que nos encanta, porque Dumbledore, como siempre tiene razón. Lamentablemente esta frase no aparece en la película, sólo aparece en los libros. Esta frase hace alusión al enfado de Percy con su familia por apoyar a Dumbledore. Aun cuando se demostró que Voldemort había vuelto, Percy siguió sin hablar con su familia y es que, por orgullo, es más fácil perdonar a los demás por haberse equivocado, que por tener razón, porque ahí es donde entra el orgullo en juego.