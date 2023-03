Las confesiones de Christina Aguilera sobre los orgasmos y su vagina

Con una nueva misión de género que añade a su carrera y apretada agenda, Christina Aguilera busca empoderar y concientizar a las mujeres sobre su bienestar sexual.

La cantante, de 42 años, se declara en control de su sexualidad y por eso quiere incitar a las mujeres para que hagan lo mismo. «Si puedo inspirar a otras mujeres a tener el coraje explorarse a sí mismas, entonces mi trabajo está hecho», declaró recientemente.

En una entrevista concedida a la revista People sobre su nuevo rol como cofundadora y asesora principal de Playground, una marca de bienestar sexual, la ganadora varios premios Grammy habló sobre cómo ella ha logrado romper el estigma en torno a la salud sexual y cómo la convierte en prioridad en su vida cotidiana.

“Ha sido una labor progresiva pero muy natural para mí personalmente”, reveló a People. “[Espero] inspirar a otras mujeres a sentirse cómodas hablando sobre sus experiencias y siendo dueñas de su cuerpo y su sexualidad y lo que eso significa para ellas, porque cada mujer es diferente”.

A la hora de confesar abiertamente su propio camino hacia el bienestar sexual, Aguilera no tuvo reparos al revelar ciertos detalles íntimos.

«He llegado a conocer bien mi vagina durante los últimos 42 años. Y, literalmente, hay puntos de placer que siguen abriéndose y descubriéndose a medida que envejeces», compartió.

“Esto es algo que realmente he notado. Hay cuatro lugares diferentes en los que puedo tener un orgasmo alrededor de mi vagina. Esa es la verdad”, explica sin tapujos.

La cantante también compartió en esta entrevista que al dar prioridad a su vida sexual logra su bienestar general.“

Incluso si no tienes pareja, puedes tener tu propia cita nocturna contigo misma. Así que me encanta eso. Que nos exploremos porque no siempre podemos tener acceso a otras personas”. Y por último también recomienda: “Conócete temprano para que puedas llevar una vida más placentera”, concluye.