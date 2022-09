Lápiz Conciente a Alofoke: «No te necesitamos, no tienes moral»

El exponente de música urbana y empresario Lapiz Conciente mediante un live se desahoga contra el empresario y productor Esmelin Santiago Matías García, mejor conocido como Santiago Matías o Alofoke.

«Te hago este Live para que te busque todo lo que te vas a buscar, que eso es lo que te gusta. Eso si que no nos involucre en tus loqueras. Nosotros no queremos estar cerca de ti, nosotros no te necesitamos, tu no tienes moral, ni intelecto» expresa el exponente.

Lápiz Conciente aclara que no necesita llamar la atención para que hable de él. todo lo hace tranquilo. «Yo tengo un estudio de grabación, tengo mi restaurante, tengo muchas propiedades».