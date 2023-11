La razón por la que Kim Kardashian fue nombrada “Hombre del Año” por la revista GQ

Nombres como Travis Kelce, Jacob Elordi, Tom Ford y Travis Scott, son algunas de las personalidades que en este año han sido exhibidas por la revista GQ, la cual resalta sus logros en sus respectivas áreas. Sin embargo, un nombre que ha generado controversia en las redes: Kim Kardashian, quien también fue nombrada uno de los Hombres del Año por la famosa revista.

El que Kardashian haya tenido este nombramiento no es un esfuerzo por generar escándalo o cumplir una agenda política.

Kardashian, quien fue reconocida por GQ en la categoría Magnate del Año, gracias a su marca SKIMS por la cual hoy en día puede gozar de un patrimonio neto de USD 1.700 millones. La reciente adición de una línea para hombres a la ropa interior creada por Kim ha sido todo un éxito, con artículos como camisas de tirantes, camisetas y leggings, y ahora, al convertirse en la ropa interior oficial de la NBA, los números de SKIMS no dejan de crecer. Hoy en día, SKIMS tiene un valor de USD 4.000 millones, y se espera que para el próximo año, este número se vea pequeño.

Cabe mencionar que Kardashian no ha sido la única mujer en ser parte de los Hombres del Año de GQ. En 2022, Sidney Sweeney recibió un galardón gracias a su rápido ascenso en la industria del entretenimiento con series como Euphoria y The White Lotus.

Por otra parte, la revista GQ también publicó una entrevista con la socialité donde, entre varios temas, compartió detalles de la relación con su padre Robert Kardashian, quien falleció en 2003 tras una batalla contra el cáncer de esófago.

Entre los recuerdos que Kim asegura la hicieron convertirse en la exitosa empresaria que es hoy en día, están los constantes contratos que su padre, como el exitoso abogado que era, le hacía firmar por prácticamente todo.

Mi padre me hizo firmar un contrato para todo. Cuando me compré un coche, tenía que lavarlo una vez a la semana, asegurarme de que tenía suficiente gasolina y de que no lo estropeaba. Fue un regalo que me hizo a los 16 años, pero tenía responsabilidades

Kim Kardashian, propietaria de la marca SKIMS