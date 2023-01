La primera foto de Piqué con Clara vs la primera de Piqué con Shakira

Con la primera foto de Piqué y Clara Chía en el Instagram del futbolista, los fanáticos recuerdan la primera foto de Piqué pero con Shakira.

Doce años duró la relación entre Shakira y Piqué. Fue previo al Mundial de Sudáfrica 2010 cuando la pareja comenzó a salir y fecundar ese amor que daría como resultado 2 hijos, sin embargo su amorío llegó a su fin por la presencia de una tercera persona: Clara Chía.

Fue el 04 de junio del 2022 cuando el campeón del mundo y la estrella del Pop confirmaron su seperación. Durante más de una década, la pareja colombo-española compartieron múltiples momentos los cuales quedaron grabados en fotografías pero una primera foto marcó el inicio de esta familia.

Precisamente, con la reciente publicación de la primera foto de Piqué junto a su novia Clara, los usuarios comenzaron a recordar la primera instantánea entre el exfutbolista y la madre de sus hijos.

10 años y un mes antes fue la primera vez que Piqué publicaba una imagen en su cuenta de Instagram juntos a Shakira. La gran diferencia con su reciente publicación, más allá de la cantidad de likes y comentarios, es el ambiente que proyecta.

En esa ocasión Shakira que ya estaba embarazada y conformando un hogar con Gerard. A la par, Piqué esperó más de dos años para realizar esta publicación, ya que se confirmó su intimidad en la final de la Copa del Mundo.

Por su parte, con Chia se limitó a publicar la foto dentro de la polémica. Asimismo, el tiempo de revelar su relación fue mucho menor (5 meses) y los haters no se hicieron esperar.

¿Cómo inicio una historia de 12 años?

Shakira y Piqué se conocieron en el 2010 meses antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, donde ella era la intérprete de “Waka Waka”, la canción oficial de la Copa del Mundo ese año, y él uno de los jugadores estrella de la selección española.

Aunque Piqué apareció en el video musical de la canción, no fue durante las grabaciones que se vieron por primera vez ya que, según contó la propia cantante en una entrevista en El Hormiguero, ella filmó desde Los Ángeles y él desde España.

Fue en Madrid donde se encontraron por primera vez. Shakira estaba en la capital española para presentarse en el festival Rock in Rio. “Yo iba a cantar en Rock in Rio y luego me iba a Sudáfrica y él estaba también a punto de irse a Sudáfrica. Y bueno fue la primera vez que nos vimos”, dijo la cantante.