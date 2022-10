La mujer que llora por estar soltera y sin hijos a los 30 es el furor de TikTok

El video de una mujer que llora por estar soltera y sin hijos a los 30 años se hizo viral este martes y acaparó la atención de medios de todo el mundo.

La joven, que se identifica en Tik Tok como @asanewa, contó entre lágrimas a sus seguidores que le ha costado mucho dormir debido a su ansiedad por no tener lo que deseaba a esa edad.

«El año que viene cumpliré 30 años, no estoy casada, no tengo hijos. Siempre me voy a la cama con lágrimas», se lee en el video que no dura más de ocho segundos y muestra a la mujer con lágrimas en el rostro.

La publicación hizo reflexionar a los usuarios de la red social, pues muchos comentarios han sido de apoyo y consejo para la joven soltera y sin hijos a los 30.

«Me pasó lo mismo, quería un bebé y no llegaba, a mis 32 años por fin tendré a mi bebé. Ánimo, llegará», menciona una mujer.

El video de la soltera y sin hijos a los 30 provocó furor en TikTok: tiene más de dos millones de visitas, con más de 20.000 comentarios y casi 130.000 reacciones.