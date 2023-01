La Materialista promete que el mundo va a conocer el mangú

Yameiry Infante Honoret, nombre de pila de la cantante de música urbana La Materialista, se presentó la noche del martes en el reality show de Telemundo La casa de los famosos 3.

La intérprete de Buenísima hizo su entrada posando un sexy vestido y a ritmo de su sencillo musical La chapa que vibran.

«Entro aquí en nombre De Dios y la mejor de las energías y buena vibra. Me hace muy feliz que un grupo tan hermoso y con una energía tan bonita y que todos han puesto por delante el nombre de Dios, van a formar parte de mi historia de vida. He hecho muchas cosas en mi carrera y creo que ésta va a ser una de la de que contaré y me alegra saber que la estoy compartiendo con todos ustedes», dijo La Materialista durante su presentación.

Consultada de si va a encontrar el amor en el programa, La Materialista contestó que «el amor lo tengo fuera» y de resultar ganadora utilizará el dinero «para compartirlo con mi amor».

«Soy Dominicana y entro aquí en el nombre de Dios. Estoy muy feliz», destacó la criolla durante su presentación ante sus compañeros.

«Aunque no lo crean cocino buenísimo, así que, una dominicana… que en cualquier día los levanta con los tres golpes…», resaltó.

La Materialista está decidida a ser la participante más arriesgada del famoso reality show de Telemundo. Sus fotos en Instagram provocan más que suspiros, por lo que desde que se confirmó su participación en el famoso reality ya la perfilan como una de las favoritas para ganar.

sabe que el reality que transmitirá Telemundo es la oportunidad perfecta para que más público a conozca de cerca mientras sortea varias pruebas, gana la preferencia de la audiencia y convive con los otros famosos, retada a sobrellevar las maneras y mañas que tienen.

En una entrevista del show Hoy Día, la santiaguera contó cómo se siente a pocos días de ingresar a la reconocida mansión.

«Yo pido a Dios que me permita mantenerme en la casa por mucho tiempo, con esta actitud que tengo, lo que siento que es emoción, entusiasmo, buena vibra. No me han entrado los nervios, eso los tuve hace como una semana, me dio un pánico cuando me vi como de cerca con la fecha de mi viaje. Madre mía dije ya llegó el tiempo y me llegó ese nervio”, indicó.

Luego de esto, agregó: “Me siento súper bien, estoy contenta, llena de ilusión”.