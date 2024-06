La Insuperable asegura que Toxic Crow tendría hijo con otra mujer

La intérprete de música urbana Indhira Luna, conocida artísticamente como La Insuperable, explotó a través de un live de Instagram donde aseguró que su aún esposo Toxic Crow tendría un hijo con otra mujer y le pidió que apareciera.

“A esa humilde mujer que no sé de campo es, que no sé dónde está metida, que no sé dónde la tienen escondida, la mamá del hijo de Toxic Crow, esta es tu oportunidad. Sal con tu hijo” dijo la intérprete de “Mastica y traga”.

La Insuperable expresó que, tras poner fin a su relación con el también urbano y productor musical, la madre del hijo que tendría uno 8 a 10 años puede dar la cara, ya que no destruiría ningún matrimonio.

Desde hace unos meses se hizo pública el fin de la relación de ambos cantantes. Desde entonces, muchos hablaban de que era por una infidelidad y un hijo fuera del matrimonio, situación confirmada por Indhira la noche de este martes.

La Insuperable y Toxic Crow tenían más de 16 años de matrimonio y dos hijas.