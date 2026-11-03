Elvira Taveras y Lumy Lizardo llevan «La Gran Depresión» a Santiago

Las actrices dominicanas Elvira Taveras y Lumy Lizardo llegarán a Santiago con la obra teatral «La Gran Depresión», que ofrecerá dos funciones a beneficio de la salud mental.

La puesta en escena se presentará el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, a las 8:30 de la noche. Ambas funciones tendrán lugar en la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao.

La obra combina humor ácido y situaciones dramáticas para abordar temas como la amistad, las crisis existenciales y la salud mental. Indiana Brito dirige el montaje, mientras que Juancito Rodríguez está a cargo de la producción artística.

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Una función a beneficio de la salud mental

La producción ejecutiva está a cargo de THE SET, proyecto liderado por Carmen María Grullón y Marcela Mirabal.

Las funciones beneficiarán a la Fundación Caribeña de Psicología Activa de Santiago. La entidad trabaja en la promoción del bienestar emocional y la concienciación sobre la salud mental.

Sus iniciativas están dirigidas a niños, jóvenes y adultos mayores de distintas comunidades rurales de la provincia.

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Con esta presentación, las productoras buscan combinar la oferta cultural con una causa social y promover la conversación sobre la estabilidad emocional.

¿Dónde comprar las boletas?

Las entradas para ambas funciones están disponibles en la plataforma Smart Ticket.