Elvira Taveras y Lumy Lizardo llevan «La Gran Depresión» a Santiago

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Las actrices dominicanas Elvira Taveras y Lumy Lizardo llegarán a Santiago con la obra teatral «La Gran Depresión», que ofrecerá dos funciones a beneficio de la salud mental.
La puesta en escena se presentará el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, a las 8:30 de la noche. Ambas funciones tendrán lugar en la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao.
La obra combina humor ácido y situaciones dramáticas para abordar temas como la amistad, las crisis existenciales y la salud mental. Indiana Brito dirige el montaje, mientras que Juancito Rodríguez está a cargo de la producción artística.
Una función a beneficio de la salud mental
La producción ejecutiva está a cargo de THE SET, proyecto liderado por Carmen María Grullón y Marcela Mirabal.
Las funciones beneficiarán a la Fundación Caribeña de Psicología Activa de Santiago. La entidad trabaja en la promoción del bienestar emocional y la concienciación sobre la salud mental.
Sus iniciativas están dirigidas a niños, jóvenes y adultos mayores de distintas comunidades rurales de la provincia.
Con esta presentación, las productoras buscan combinar la oferta cultural con una causa social y promover la conversación sobre la estabilidad emocional.
¿Dónde comprar las boletas?
Las entradas para ambas funciones están disponibles en la plataforma Smart Ticket.
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