“La Esquina ’Ta en Candela” llegará a los cines dominicanos el 5 de noviembre

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La comedia dominicana “La Esquina ’Ta en Candela”, protagonizada por Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Fausto Mata, llegará a las salas de cine del país el próximo 5 de noviembre de 2026. La producción de Caribbean Films combina humor, drama y situaciones inesperadas en una historia ambientada en un colmado de barrio. Dirigida por Frank Perozo y escrita por Kendy Yanoreth Calcaño, la película presenta una situación cotidiana que se transforma en una caótica crisis comunitaria. El orgullo, la justicia, la dignidad y la unión de los vecinos se convierten en elementos centrales de la trama. La producción reúne a figuras reconocidas del humor dominicano con nuevos talentos que buscan abrirse paso en la pantalla grande. Publicidad

¿De qué trata “La Esquina ’Ta en Candela”? La historia sigue a Rubén, quien, tras perder su empleo y sus ahorros, irrumpe armado en un colmado para exigir justicia. Su objetivo es hablar con Nereida, propietaria de la financiera donde trabajaba y exesposa del dueño del establecimiento. Sin embargo, la situación se sale de control y termina en una toma de rehenes. Mientras un policía de métodos poco convencionales intenta manejar la crisis, los vecinos siguen de cerca cada acontecimiento. El caso también se vuelve viral y convierte la esquina en un espectáculo público. En medio del caos, salen a relucir secretos, presuntos actos de corrupción y conflictos que afectan a toda la comunidad. Publicidad La producción reúne a figuras reconocidas del humor dominicano con nuevos talentos que buscan abrirse paso en la pantalla grande. Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Fausto Mata encabezan el elenco Los humoristas Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Fausto Mata encabezan el reparto. Pozo interpreta a Camacho, Céspedes da vida a Rubén y Mata asume el papel de Chepe. El elenco también incluye a Aquiles Correa como Obispo, Candy Flow como Tita, Enger Luna como Primo, Gerardo Mercedes como Capitán Peinado y Shanel Valois como Chiqui. Completan el reparto Paula Disla, Soraya Pina, Excarlet Molina, Martha Candela, Yarlenys Vargas y Gabriel Polanco. La película cuenta, además, con participaciones especiales de Reconocidos y Capricornio TV. Publicidad

Nuevos talentos del cine dominicano

“La Esquina ’Ta en Candela” también apuesta por jóvenes figuras del entretenimiento. Entre ellas destacan Enger Luna, Excarlet Molina, Shanel Valois y Gabriel Polanco, quien participa en esta producción en su primera comedia popular.

La influencer Yarlenys Vargas también forma parte del reparto, en una propuesta que combina rostros conocidos del humor con nuevas figuras del cine dominicano.

La película cuenta con el respaldo de marcas patrocinadoras como Mercasid, Induveca, Samsung, Prodal-Arroz Campos y Banco BDI.

Ficha técnica de la película

“La Esquina ’Ta en Candela” es una comedia dominicana con una duración de 89 minutos. Su estreno está previsto para el 5 de noviembre de 2026.

La producción ejecutiva está a cargo de Zumaya Cordero y Gregory Quinn, de Caribbean Films, mientras que Kendy Yanoreth Calcaño asume el guion y la producción general.

El equipo técnico incluye a Francis Adámez en la dirección de fotografía y el sonido directo; Shaina Cohen en la dirección de arte; Leandra Fañas en vestuario; Sarah Quezada en maquillaje, y José Delio Ares en edición. La música fue compuesta por Mario Sevigny y la postproducción estuvo a cargo de La Nave Post Lab.

Caribbean Films apuesta por el cine dominicano

Caribbean Films es una compañía dedicada a la producción de películas y series para el mercado dominicano y otros territorios de habla hispana.

Entre sus producciones figuran títulos como “Colao”, “Que León”, “Los Leones”, “La vida de los Reyes”, “Flow Calle”, “Teacher Mechy”, “La Trampa” y “Perdiendo el juicio”.

La empresa forma parte del grupo Caribbean Cinemas, cadena de exhibición cinematográfica con presencia en 17 territorios del Caribe y América Latina.