Nueva Orleans, EEUU.- Contra todo pronóstico, la dominicana Andreína Martínez puso a brillar el nombre de República Dominicana en el escenario universal. Con un derroche de elegancia, porte y seguridad plena al caminar y hablar, Martínez se convitió en la segunda finalista del Miss Universo 2022.

DOMINICAN REPUBLIC takes the stage for her final walk!

The 71st #MISSUNIVERSE Competition is airing LIVE on @TheRokuChannel! pic.twitter.com/OFsiKcCVgi