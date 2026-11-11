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El actor estadounidense Brandon Rowan, conocido artísticamente como Brandon “Bug” Hall y recordado por interpretar a Alfalfa en la película Pequeños traviesos (The Little Rascals, 1994), solicitó ayuda económica a sus seguidores antes del nacimiento de su sexto hijo.

El intérprete abrió una campaña en la plataforma GoFundMe con una meta inicial de 2,000 dólares. Explicó que necesita comprar materiales para terminar de acondicionar la propiedad rural donde vive con su familia, en las cercanías de Mountain Home, Arkansas.

Hall indicó que, aunque ha avanzado con la construcción de su vivienda, todavía tiene pendientes algunos trabajos y pagos de servicios básicos.

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Entre los gastos que mencionó figuran:

La factura del teléfono.

El propano que utiliza en su casa rodante.

Una tarifa inesperada por la conexión eléctrica.

Materiales necesarios para completar las instalaciones de la propiedad.

«Estamos todos encantados de estar donde estamos, e incluso disfrutamos de la vida al aire libre, pero falta menos de un mes para que nazca nuestro sexto bebé», escribió en la publicación.

El actor agregó que necesita resolver los asuntos pendientes antes de la llegada del niño. También reconoció que atraviesa una situación que no lo hace más merecedor de ayuda que otras personas.

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«Son tiempos difíciles para todos, y no soy más merecedor que nadie, pero les pido, en nombre de su caridad, que ayuden en lo que puedan, ya sea económicamente, compartiendo esto, o mediante la oración y el sacrificio por los Hall-Barnett de la Santa Cruz. ¡Viva Cristo Rey!», expresó.

Brandon “Bug” Hall junto a su esposa e hijos.

La recaudación superó la meta inicial

La campaña, titulada Helping the Hall-Barnetts Finish Before Baby Six, recibió una respuesta considerable de los usuarios. Según la información difundida sobre la iniciativa, en cinco días había recaudado 29,304 dólares, muy por encima de los 2,000 solicitados inicialmente.

La respuesta y las críticas a su campaña

Hall manifestó sorpresa por la cantidad de personas que respondieron a su petición. Sin embargo, también reaccionó a las críticas que recibió en las redes sociales.

Uno de los usuarios de X le recomendó conseguir «un trabajo de verdad» y dejar de tener hijos. El actor respondió: «Voy a seguir embarazando a mi esposa».

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En otras publicaciones, Hall atribuyó parte de las críticas a personas que, según sus palabras, están «controladas al 100 % por demonios».

Su retiro de Hollywood y el voto de pobreza

Hall se alejó de la industria del entretenimiento después de desarrollar una carrera que incluyó alrededor de 50 producciones cinematográficas y televisivas.

En abril de 2025 publicó un video en YouTube en el que se describió como un «extremista católico radical». Allí explicó que había decidido abandonar la actuación porque consideraba que su carrera no era compatible con sus convicciones religiosas.

En enero de 2026, el actor habló con el diario Daily Mail sobre su decisión de adoptar un voto de pobreza. Según relató, renunció a sus ahorros y pertenencias para comenzar una vida más sencilla y alejada de las comodidades materiales.

Hall se trasladó con su esposa, Jill, y sus cinco hijos a una propiedad rural en Arkansas. Allí comenzó a vivir en una casa rodante, con acceso a un pozo de agua y un generador eléctrico.

Su propósito era construir una vivienda y alcanzar la mayor independencia posible de los servicios convencionales. También planteó desarrollar un sistema propio de generación eléctrica y abastecimiento de agua.

«Mi objetivo es llevar una vida lo más independiente posible de cualquier necesidad económica», explicó al Daily Mail. Añadió que, si necesitaba dinero, aceptaría trabajos ocasionales para cubrir sus gastos.

Las polémicas declaraciones del exactor infantil

Además de sus decisiones religiosas y su retiro profesional, Hall ha generado controversia por algunas opiniones expresadas públicamente.

En declaraciones al Daily Mail, manifestó que educa a sus hijos en casa y que desaconsejaría a sus hijas asistir a la universidad, porque considera que esa formación no es necesaria para ellas.

También ha publicado comentarios sobre la crianza y la disciplina de sus hijos que han provocado críticas en redes sociales.

En una de esas publicaciones defendió el castigo físico y describió el método disciplinario que, según afirmó, aplica en su hogar. Sus declaraciones generaron cuestionamientos por la edad a la que dijo comenzar los castigos.

Asimismo, expresó opiniones contrarias al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Hall ha señalado que sus convicciones religiosas influyeron en su decisión de alejarse de Hollywood.

Sus antecedentes y trayectoria artística

Brandon Hall alcanzó reconocimiento internacional durante su infancia por interpretar a Alfalfa en Pequeños traviesos. La película, estrenada en 1994, se convirtió en uno de los trabajos más recordados de su carrera.

Posteriormente participó en producciones como The Big Green, The Stupids, The Munsters’ Scary Little Christmas y This Is the Year, esta última junto a Selena Gomez. También tuvo apariciones en series como Hechiceras y CSI: Miami.

Su vida personal también ha estado marcada por algunos episodios legales. En 2020 fue arrestado en Texas por inhalar gases de latas de aire comprimido y posteriormente enfrentó otro arresto relacionado con posesión de drogas.

En abril de 2026, según informó el portal TMZ, fue detenido brevemente por no presentarse a una audiencia judicial vinculada con una multa de tránsito de 2024 por conducir sin seguro de responsabilidad civil.

Su último crédito cinematográfico registrado en IMDb corresponde a Cabrini (2024).