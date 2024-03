La caída de Karen Yapoort en la alfombra roja de premios Soberano 2024

La comunicadora Karen Yapoort a su paso por la alfombra roja de Premios Soberano 2024, luciendo un nuevo color de pelo y su vestido azul, sufrió una caída.

Inmediatamente la comunicadora recibió asistencia de personas que le ayudaron a ponerse nuevamente de pies. La imágenes se han hecho virales rápidamente. El encuentro de la comunicadora con el piso ocurrió tras ganar la categoría a “Programa de Temporada” con “Casados en Caos” junto Daniel Sarcos.

Karen Yapoort habla de su caída en la en la alfombra roja

Karen Yapoort manifestó que, “Mi gente, las reinas no se caracterizan como caen sino por como se levantan. Miren de qué manera nos levantamos con este galardón de Casados en Caos”.

“Esta noche estamos celebrando el arte dominicano aquí en premios Soberanos, y quiero darle las gracias por sus preocupaciones”, aseveró.

Yapoort dijo que solo sufrió una simple caída, con esta declaración despista cualquier rumor de un posible embarazo

En tal sentido declaró que, “Caí así como toda una magdalena, he recibido mensajes de personas que piensas que me desmaye, todavía no estamos buscando el tercer bebé, estamos celebrando. Gracias, gracias, gracias”.