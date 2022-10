La bella frase de Robbie Coltrane, el gigante Hagrid de Harry Potter

El actor Robbie Coltrane, reconocido por haber interpretado a Hagrid en las películas de “Harry Potter”, ha fallecido a los 72 años de edad.

Este viernes 14 de octubre el actor Robbie Coltrane, quien interpretó al querido guardabosques Hagrid en las películas de “Harry Potter”, murió a los 72 años, así lo dio a conocer su agencia. Asimismo, la familia del actor agradeció al hospital Forth Valley Royal de Lambert, en Escocia por sus “cuidados y diplomacia”.

“Se le recordará probablemente durante décadas como Hagrid, de las películas de ‘Harry Potter’, un papel con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo“, compartió en una nota Belinda Wright, su representante.

Anthony Robert McMillan, nombre verdadero de Robbie Coltrane, nació el 30 de marzo de 1950 en Glasgow, Escocia. A lo largo de su carrera ganó cinco premios BAFTA de la Academia de cine y televisión británica. En 2006 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento.

La bella frase de Robbie Coltrane, el gigante Hagrid

De todos los personajes que interpretó, el gigante Hagrid de Harry Potter fue el que más atesoró Robbie Coltrane. Coltrane también actuó en las películas de James Bond GoldenEye de 1995 y The World Is Not Enough de 1997.

No obstante, el actor reconoció que el gigante Hagrid sería su mayor legado y por ello acuñó una bella frase, la cual recuerda Warner Channel hoy a propósito de su fallecimiento.

«El legado de las peliculas es que la generación de mis hijos se la mostrará a sus hijos. No estaré allí, tristemente. Pero Hagrid sí estara».