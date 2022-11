Kylie Jenner se burla del nombre de su hijo en televisión

Leer también: Kylie Jenner y Travis Scott venden su casa luego de rumores de infidelidad

Estados Unidos.- Las hermanas Kardashians viven para bromear y lo demostraron en la segunda temporada de su reality show, que transmite por Hulu, donde realizaron chistes sobre el nombre del hijo de Kylie Jenner, que no se revelara hasta la tercera temporada.

Kylie Jenner dijo en el final de temporada que no ha elegido un nombre para su hijo de 9 meses, cuyo certificado de nacimiento lo unge con el nombre Wolf.

Kylie y Travis Scott sintieron que el nombre no encajaba con el niño, pero no revelaron el nuevo nombre. Y al final de la segunda temporada reveló que todavía no lo habían encontrado.

Por ahora, el nombre del su hijo sigue siendo Wolf y tendremos que esperar al estreno de la próxima temporada para saberlo.