Fantasy Bra de US$50 millones: ¿por qué Victoria’s Secret eligió a Kylie Jenner?

Kylie Jenner se convirtió en una de las figuras más comentadas del desfile de Victoria’s Secret 2026, celebrado el domingo 18 de octubre en Sony Pictures Studios, en Culver City, California, al lucir el exclusivo Fantasy Bra, una de las piezas más emblemáticas de la firma de lencería.

El sujetador, diseñado por Jacob Arabo y valorado en 50 millones de dólares, incorpora 4,410 diamantes naturales. Entre ellos, una piedra amarilla central de 75.54 quilates, cuyo valor se estima en 22 millones de dólares.

La pieza pesa aproximadamente 1.8 kilogramos. Requirió más de mil horas de trabajo de 15 artesanos para su elaboración, de acuerdo con los datos difundidos sobre el diseño.

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La elección de Jenner, empresaria y figura de la cultura popular, generó reacciones divididas entre los seguidores de la marca. Mientras algunos celebraron su participación, otros cuestionaron que el reconocimiento no recayera en una de las modelos habituales de la pasarela.

Entre las figuras que algunos usuarios consideraron candidatas para llevar la pieza destacaron Anok Yai, Behati Prinsloo, Doutzen Kroes y Gigi Hadid.

Sin embargo, la elección responde a un enfoque de la marca que busca incorporar personalidades con influencia más allá de la industria de la moda.

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El director creativo de Victoria’s Secret, Adam Selman, explicó a Vogue que Jenner ha construido una identidad cultural propia. Además, mantiene una influencia significativa en las redes sociales y el entretenimiento.