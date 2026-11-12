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La empresaria y estrella de televisión estadounidense Kylie Jenner enfrenta una nueva controversia judicial luego de que una exempleada doméstica presentara una demanda en su contra por presunta discriminación laboral.

La denuncia vuelve a colocar bajo escrutinio las condiciones laborales de las personas contratadas para trabajar en las propiedades de la integrante de la familia Kardashian-Jenner, así como el trato que reciben los empleados encargados de las labores domésticas.

La nueva exempleada denuncia discriminación y represalias

La nueva demanda fue presentada el 5 de noviembre

La nueva demanda fue presentada el 5 de noviembre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por Dinora Carolina Cabria Amaya. Cabria quien asegura que trabajó como empleada doméstica en las propiedades de Jenner desde marzo de 2025 hasta febrero de 2026.

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En su querella, acusa a la empresaria, a su compañía y a miembros de su equipo de trabajo de discriminación por discapacidad, represalias, despido injustificado, incumplimientos laborales y condiciones inseguras en el lugar de trabajo.

Uno de los episodios más delicados descritos en el documento judicial ocurrió cuando la exempleada afirma que quedó encerrada durante más de una hora en el vestidor de la residencia de Jenner. Según su versión, una supervisora le había proporcionado un código para entrar, pero posteriormente no pudo salir del lugar.

Amaya sostiene que llamó a la encargada para comunicarle que estaba atrapada y que comenzaba a sufrir un ataque de pánico. Sin embargo, asegura que la supervisora se burló de su situación y le respondió que tendría que esperar porque no había nadie en la vivienda que pudiera abrirle la puerta.

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La trabajadora también afirma que el incidente le provocó angustia y temor, mientras permanecía sin poder abandonar la habitación.

Accidentes y riesgos en la vivienda

Otro de los señalamientos está relacionado con un accidente ocurrido el 4 de septiembre de 2025, cuando, según la demanda, un recipiente de gas pimienta que se encontraba sin el seguro de protección se activó accidentalmente mientras limpiaba y organizaba un cajón en el área de lavandería de la residencia.

La sustancia le habría alcanzado directamente los ojos y el rostro, provocándole una fuerte sensación de ardor y problemas de visión. Amaya asegura que informó del accidente a una supervisora mediante un mensaje de texto, pero que la respuesta recibida no estuvo acompañada de una atención médica adecuada.

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De acuerdo con la querella, la exempleada continuó experimentando molestias físicas y dificultades visuales después del incidente. También sostiene que, pese a comunicar sus limitaciones, recibió asignaciones que implicaban esfuerzos físicos y levantamiento de objetos pesados.

La denuncia incluye, además, un supuesto ataque de un perro de la propiedad. Amaya afirma que el animal la mordió mientras realizaba labores de limpieza en su caseta, lo que añade otro señalamiento sobre las condiciones de seguridad a las que, según ella, estaba expuesta durante su jornada laboral.

Reclamos por salarios y represalias laborales

La exempleada también cuestiona la forma en que recibía su remuneración. En la demanda sostiene que trabajaba seis días a la semana y que, pese a cumplir jornadas prolongadas, no recibía correctamente el pago de horas extras ni las compensaciones correspondientes por trabajo adicional.

Según los reportes sobre la querella, Amaya recibía aproximadamente 40 dólares por hora y también debía trasladarse entre distintas propiedades relacionadas con Jenner. Sin embargo, asegura que no se le reconocían adecuadamente los gastos de kilometraje ni el tiempo empleado en esos desplazamientos.

La trabajadora afirma que, después de plantear sus inconformidades sobre los pagos, recibió algunas compensaciones pendientes, pero posteriormente enfrentó cambios en sus horarios, mayores cargas de trabajo y modificaciones repentinas en los lugares donde debía prestar servicios.

La demanda sostiene que estas situaciones formaron parte de un patrón de represalias por haber denunciado las condiciones laborales y reclamado sus derechos.

Amaya asegura que finalmente fue despedida el 6 de febrero de 2026, después de expresar sus preocupaciones sobre el trato recibido y las condiciones en las que desempeñaba sus funciones.

La querella también incluye acusaciones de discriminación por discapacidad, represalias contra denunciantes de condiciones inseguras, privación ilegítima de libertad, despido injustificado e incumplimiento de las obligaciones de los empleadores de garantizar un ambiente laboral seguro.

La exempleada solicita el pago de salarios pendientes, compensaciones por ingresos que asegura haber perdido y daños económicos y punitivos por los perjuicios que atribuye a las actuaciones de los demandados.

La respuesta del equipo legal de Kylie Jenner

Ante las nuevas acusaciones, el abogado de Jenner, Michael Rhodes, rechazó los señalamientos y aseguró que las demandas carecen de fundamento.

El representante legal cuestionó que la misma abogada esté detrás de varias de las acciones judiciales presentadas por exempleadas de la empresaria y afirmó que no permitirán que se utilice la exposición pública del caso para obtener una compensación económica que consideran injustificada.

Asimismo, manifestó que los demandados enfrentarán las acusaciones y defenderán su posición durante el proceso judicial.

Por su parte, Della Shaker, abogada de Amaya y de las otras exempleadas que han presentado demandas contra Jenner, defendió las acciones legales y sostuvo que los trabajadores de hogares de alto perfil pueden tener dificultades para denunciar abusos por temor a perder futuras oportunidades laborales y referencias profesionales.

La representante legal ha insistido en que los empleados tienen derecho a reclamar condiciones laborales justas, denunciar irregularidades y hacerlo sin temor a represalias, independientemente de la posición económica o la notoriedad de sus empleadores.

Las otras tres demandas contra Kylie Jenner

La nueva acción judicial se suma a otras tres demandas presentadas desde abril de 2026 por antiguas trabajadoras del entorno doméstico de Jenner. Los casos incluyen acusaciones de discriminación racial, hostigamiento, represalias, incumplimiento de pagos y presuntas violaciones de derechos laborales.

Las cuatro exempleadas están representadas por la abogada Della Shaker, aunque las denuncias corresponden a situaciones y períodos laborales diferentes.

1. Angelica Hernandez Vasquez denunció discriminación por su origen y religión

La primera demanda fue presentada el 17 de abril por Angelica Hernandez Vasquez, quien trabajó en la residencia de Jenner, ubicada en Hidden Hills, California, desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2025.

La exempleada, de origen salvadoreño, alegó que desde el inicio de su relación laboral recibió un trato hostil por parte de otras integrantes del personal doméstico, especialmente de una supervisora identificada en los documentos judiciales como Patsy y otra empleada llamada Elsi.

Según su denuncia, era excluida del equipo de limpieza, recibía las tareas más desagradables y era objeto de comentarios ofensivos relacionados con su nacionalidad, acento, religión católica y situación migratoria..

También aseguró que sus compañeras se burlaban de ella, la humillaban y le exigían realizar labores que correspondían a otros trabajadores.

Vasquez afirmó que comunicó las situaciones a sus superiores, pero que el hostigamiento continuó y sus condiciones laborales empeoraron después de presentar las quejas.

Entre sus señalamientos también figuran supuestos retrasos en el pago de su salario, horas extras no remuneradas. y falta de reembolso de gastos relacionados con el trabajo.

La exempleada solicita una compensación por salarios pendientes, períodos de descanso no concedidos, gastos no reembolsados y otros conceptos laborales.

2. Juana Delgado Soto acusó a supervisores de hostigamiento y represalias.

La segunda demanda fue presentada el 29 de abril por Juana Delgado Soto, quien aseguró haber trabajado durante aproximadamente seis años en el entorno doméstico de Jenner, desde mayo de 2019.

En su querella, denunció discriminación racial, acoso laboral, represalias y falta de pago de salarios, además de señalar que sus superiores no intervinieron para detener las situaciones que, según ella, afectaban su bienestar.

Soto afirmó que sufrió burlas y humillaciones por su acento, origen e identidad migratoria. También acusó a una supervisora de reducirle el salario, modificarle los horarios y asignarle cargas de trabajo excesivas después de que presentara una queja ante Recursos Humanos.

Uno de los episodios que describió ocurrió tras la muerte repentina de su hermano. Según la demanda, solicitó tiempo para atender asuntos familiares y asistir a los servicios funerarios, pero recibió presiones para regresar a trabajar.

La exempleada también afirmó que escribió una carta dirigida a Jenner en abril de 2025 para explicarle las situaciones que supuestamente estaba enfrentando y pedir ayuda.

Sin embargo, sostuvo que, después de dejar la comunicación en la residencia, recibió amenazas de despido y restricciones para acercarse o dirigirse directamente a la empresaria.

En la denuncia también aparecen señalamientos sobre supuestas restricciones para utilizar el baño y beber agua durante la jornada laboral.

Soto reclama una indemnización por daños compensatorios y punitivos, aunque el monto no fue especificado en la información publicada sobre el caso.

3. Una exempleada de cocina denunció discriminación por embarazo

La tercera acción judicial fue presentada en junio por una antigua cocinera privada de Jenner, identificada en el proceso como Jane Doe, quien acusó a la empresaria y a miembros de su equipo de discriminación por embarazo, represalias, angustia emocional y despido injustificado.

La mujer alegó que tenía un embarazo de alto riesgo y que, pese a haber informado sobre su condición, continuó recibiendo asignaciones que implicaban esfuerzos físicos y jornadas laborales prolongadas.

De acuerdo con la denuncia, trabajaba entre 11 y 12 horas diarias, cinco días a la semana, y debía cumplir tareas exigentes incluso después de comunicar las complicaciones relacionadas con su embarazo.

La exempleada sostuvo que, durante un compromiso familiar en Palm Springs, California, tuvo que trabajar durante una extensa jornada y que, al día siguiente, comenzó a experimentar un sangrado intenso.

Posteriormente acudió a un centro médico, donde, según su relato, le informaron que había sufrido un aborto espontáneo.

«Las acusaciones forman parte de procesos judiciales pendientes y no constituyen hechos probados».





La demanda también señala que recibió un trato desfavorable después de comunicar la pérdida del embarazo y que posteriormente fue despedida.

El caso incluye reclamaciones por discriminación, represalias y terminación injustificada de la relación laboral.

Los procesos judiciales continúan

Kylie Jenner enfrenta una serie de controversias legales

Con la presentación de la cuarta demanda en siete meses, Kylie Jenner enfrenta una serie de controversias legales relacionadas con las condiciones laborales de antiguas integrantes de su personal doméstico.

Aunque las cuatro querellas presentan circunstancias particulares, tienen elementos en común, como acusaciones de hostigamiento, discriminación, represalias y presuntas irregularidades en el pago de salarios.

Las denuncias también han puesto atención sobre las responsabilidades de las empresas y agencias que participan en la contratación y administración del personal que trabaja en las residencias de figuras públicas.

En los procesos figuran, además de Jenner y su compañía Kylie Jenner Inc., entidades como Tri Star Services y La Maison Family Services, así como miembros de su equipo y supervisores señalados por las demandantes.

Hasta el momento, las acusaciones forman parte de procesos judiciales pendientes y no constituyen hechos probados. La defensa de Jenner ha rechazado los señalamientos y ha anunciado que los enfrentará ante los tribunales.

La empresaria, de 29 años, es una de las figuras más conocidas del entretenimiento y los negocios en Estados Unidos. Alcanzó notoriedad internacional por su participación en el programa de telerrealidad Keeping Up with the Kardashians y posteriormente desarrolló su marca de cosméticos, Kylie Cosmetics.

La acumulación de estas demandas representa un nuevo desafío legal para la empresaria, cuyo entorno laboral ha quedado bajo escrutinio a raíz de las denuncias de antiguas trabajadoras.