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La esposa del bachatero Dalvin La Melodía, Kira Pérez Fajardo, acaparó miradas en redes sociales tras publicar una serie de fotografías en Instagram en las que luce un sofisticado atuendo que destaca por su elegancia y estilo.

En algunas de las imágenes, Kira aparece acompañada de su esposo, Dalvin La Melodía, con quien comparte esta aparición marcada por el glamour.

En algunas de las imágenes, Kira aparece acompañada de su esposo, Dalvin La Melodía, con quien comparte esta aparición marcada por el glamour.

La publicación llega días después de que Kira recibiera fuertes críticas por su físico y forma de vestir. Sin embargo, esta vez las reacciones de sus seguidores estuvieron cargadas de elogios y comentarios positivos.

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Entre los mensajes que recibió destacan expresiones como «Bella», «Muy fina», «Preciosa». También decia «Hablen ahora», en una muestra del respaldo de sus fanáticos.

La esposa de Dalvin La Melodía apuesta por el glamour

Para esta aparición, Kira lució un diseño a la medida en tono chocolate, caracterizado por una silueta estructurada, cintura definida y cortes que proyectan una feminidad moderna y poderosa.

La propuesta combina elegancia, carácter y sofisticación, con una interpretación contemporánea de la sastrería femenina.

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El atuendo incluye una chaqueta cruzada de construcción estructurada, cinturón integrado y un juego de solapas que aporta personalidad. El chocolate profundo refuerza la sobriedad y distinción del conjunto.

Brigitte Couture detrás del elegante look

El diseño estuvo a cargo de Brígida de Jesús, de la firma Brigitte Couture, y forma parte de la colección Metamorfosis, presentada en Emerge RD.

La dirección de imagen y el estilismo fueron realizados por Randy Peña .

. También el maquillaje y el peinado estuvieron a cargo de Cheito Foxters Makeup Hair.

Con esta propuesta, la esposa de Dalvin La Melodía apuesta por una imagen sofisticada que generó una ola de comentarios favorables entre sus seguidores.