¿Kim Kardashian se quitó los implantes de senos?

Kim Kardashian es una de las empresarias e influencers más conocidas del mundo y sus múltiples operaciones estéticas le han asegurado una silueta de reloj de arena, que presume todo el tiempo.

Ahora la celebridad volvió a ser noticia, pues sus fans comenzaron los rumores sobre un posible cambio en su cuerpo, esta vez en sus pechos. Kim podría haberse quitado sus implantes de seno, aseguran algunos medios.

Todo comenzó con la visita de la ex de Kanye West al programa de The Late Late Show with James Corden, pues los videos de la entrevista compartidos en redes sociales hicieron visible el notable cambio en su cuerpo.

La dueña de SKIM apareció en el espacio televisivo con un vestido plateado, con el que se hacía evidente que sus pechos eran mucho más pequeños que otras veces. El suceso hizo saltar las alarmas de sus seguidores que usaron las plataformas digitales para expandir el rumor de una posible operación.

Unos afirman que es evidente que Kim Kardashian se ha operado el pecho y se lo ha reducido, mientras que otros usuarios fueron mucho más allá e hicieron una comparación de la última vez que la modelo se sentó en el show de James Corden, según Cosmopolitan.

Por otra parte, su comunidad de fans atribuyen el cambio a que simplemente, en 2017, Kim Kardashian estaba embarazada de su tercer hijo, la pequeña Chicago, pero la teoría se desmintió a los minutos de publicarse ya que Chicago nació mediante vientre de alquiler, a causa de los problemas que Kim tuvo en los partos de sus anteriores hijos, de acuerdo al medio.

Hasta el momento la empresaria no confirmó ni desmintió los rumores sobre una reducción de pechos.