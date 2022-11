Kim Kardashian responde a críticas por fans de Kanye West

Leer también: Kim Kardashian abucheada en juego de futbol americano junto a su hijo menor

Estados Unidos.- Kim Kardashian está respondiendo a los fanáticos de Kanye West después de que criticaron sus elecciones de moda después de su separación.

Como se muestra en una escena posterior a los créditos del episodio del jueves de «The Kardashians», la estrella de telerrealidad se dirigió a los trolls que criticaron un colorido conjunto de Balenciaga que usó en abril.

El atuendo presentaba un traje de cuello alto con estampado de llamas y una falda de cuero rojo, que Kim combinó con guantes de cuero rojos, gafas de sol negras forradas de pelo y un bolso negro a juego. Y aparentemente, a muchos de los fanáticos de Kanye no les gustó el estilo audaz.

Declaraciones

«Permítanme decir una cosa sobre el atuendo de llamas del que todos quieren hablar», explicó Kim, de 45 años, en la serie de realidad de Hulu. «En Internet la gente me destruyó y decía: ‘Esto es lo que obtiene al no estar con Kanye. Finalmente, una vez que se viste sola, los atuendos de Kanye deben haberse agotado'».

Y según la fundadora de SKIMS, fue su ex esposo fue quien eligió el atuendo.

«El té es uno de los atuendos que diseñó y escogió», dijo Kim. «Entonces, si ustedes supieran eso y si estuviéramos juntos, pensarían que es el atuendo más genial del mundo. Todos son tan jodidamente volubles».

Estilo

Kanye ha criticado las elecciones de moda de Kim después de su separación, ya que Kim salió sola y dejó que él la diseñara. En la primera temporada del programa de Hulu a principios de este año, la comparó con Marge Simpson y dijo que su «carrera había terminado» después de que se vistió en un evento importante después de la separación.

«Llegué a un punto en el que le pedía consejo para todo, hasta lo que me pongo. Incluso ahora tengo ataques de pánico, ¿qué me pongo?». Kim le dijo a su hermana Kourtney en un episodio de mayo de 2022. «En Nueva York, me peinó todo para SNL. Luego, para la revista Wall Street Journal, gané el Premio Innovador por Skims, pensé, ¿cómo me pongo algo que no ha sido examinado previamente?»

La madre de cuatro dijo que estaba «muy nerviosa» por elegir su propio look para un evento, y Kanye la llamó después y «me dijo que mi carrera había terminado y luego me mostró una foto de Marge Simpson usando algo similar».

Kanye West

Kim continuó diciendo que la moda era «lo último que realmente teníamos en común» y que ha estado tratando de descubrir su propia estética después de la separación. «¿Quién es Kim K, cómo llego allí sin Kanye?»

Mientras tanto, en un episodio de «The Kardashians» el mes pasado, Kim reveló que Kanye le envió mensajes de texto turbios sobre las opciones de atuendo que usó durante la Semana de la Moda de Milán en febrero.

La estrella de Hulu lució Prada de pies a cabeza mientras estuvo en Italia, luciendo una serie de looks de cuero que fueron publicados por puntos de venta de todo el mundo. Kanye, al parecer, vio algunos de ellos él mismo, y aparentemente hizo saber que no era realmente un fanático.

Leyendo algunos de sus supuestos mensajes de texto en voz alta a su escuadrón de glam, Kim dijo: «No use anteojos blancos. Haga que la seguridad use guantes negros. El look naranja me enojó tanto, habría ido a la cárcel antes de salir con eso».

Los nuevos episodios de «The Kardashians» salen los jueves a la medianoche en Hulu.