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La marca SKIMS, fundada por la empresaria estadounidense Kim Kardashian, enfrenta críticas por su calendario de adviento de 2026. El contenido del producto generó decepción entre compradores y usuarios de redes sociales.

El artículo se comercializó por US$148 e incluía 12 sorpresas. Entre ellas había coleteros, gomas para el cabello, pinzas, horquillas, llaveros y un accesorio antiestrés con el logotipo de la marca.

Sin embargo, varios consumidores cuestionaron que esos artículos justificaran el precio. Las críticas aumentaron después de que comenzaron a circular videos de compradores abriendo los compartimentos y mostrando su contenido.

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Las publicaciones se viralizaron en plataformas como TikTok. Allí, usuarios compartieron sus reacciones y compararon los accesorios con productos de bajo costo disponibles en tiendas convencionales.

Accesorios del calendario.

SKIMS ofrece reembolsos y créditos

Ante las críticas, SKIMS ofreció dos alternativas a los clientes que compraron el calendario:

Devolver el producto y recibir un reembolso completo.

Conservarlo y obtener un crédito de US$150 para gastar en la tienda.

La empresa también reconoció que el calendario no cumplió con las expectativas de algunos compradores y ofreció disculpas por la experiencia.

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La controversia también afectó la comercialización del artículo. Según reportes de Bloomberg, la marca retiró el calendario de su sitio web oficial. Al momento de esta publicación, el producto ya no aparecía disponible en la página.

El caso abrió un debate sobre las expectativas de los consumidores frente a los productos de marcas reconocidas. También puso sobre la mesa el valor que reciben los compradores por el dinero que pagan.

¿Qué es un calendario de adviento?

Un calendario de adviento es una tradición navideña que consiste en abrir compartimentos durante los días previos a la Navidad. Cada espacio contiene una sorpresa, que puede ser un chocolate, un dulce o un pequeño regalo.

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En los últimos años, marcas de moda, belleza y lujo han creado sus propias versiones. Estas suelen incluir maquillaje, accesorios, productos de cuidado personal y otros artículos.

La propuesta de SKIMS consistía en ofrecer 12 días de sorpresas como parte de su colección especial para las fiestas de 2026.