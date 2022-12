Kim Kardashian obtiene orden de restricción contra acosador

Estados Unidos.- Kim Kardashian acaba de obtener la protección que tanto necesita contra un individuo aterrador que no solo apareció en su casa varias veces, sino que también afirmó estar armado.

El equipo legal de Kim Kardashian estuvo en la corte este lunes cuando se le otorgó una orden de restricción contra Andre Persaud. El fallo significa que Persaud tiene prohibido contactar a Kim y debe permanecer al menos a 100 yardas de ella, y tendrá esta orden durante 5 años según el juez.

De acuerdo con los documentos legales, obtenidos por el medio estadounidense TMZ, Persaud se presentó en su casa al menos 3 veces en agosto de este año y afirmó que nunca conoció al hombre y que le preocupaba que pudiera escalar las cosas a la violencia física.

Si aparecer en su casa no fue lo suficientemente aterrador, Persaud supuestamente también publicó sobre Kim en las redes sociales, y en un caso particular, Kim dice que él «afirmó que me había estado comunicando con ella telepáticamente».

Como parte de la orden, a Persaud también se le prohíbe poseer un arma y debe entregar cualquier arma que ya tenga a la policía.