Kim Kardashian abucheada en juego de futbol americano junto a su hijo menor

Estados Unidos.- Mientras asistía al juego de los Rams de Los Ángeles del domingo con su hijo Saint, Kim Kardashian; se llenó de abucheos cuando la recibieron después de aparecer en el Jumbotron en el SoFi Stadium.

Después del breve cameo de John Legend en el jumbotron, la fundadora de SKIMS; lanzó un beso y saludó a la cámara cuando el público respondió con un coro de abucheos.

Los fanáticos acudieron rápidamente a Twitter para defender a la estrella de «Kardashians».

El actor de «Arrow» Stephen Amell tuiteó: «Ser abucheado en un evento deportivo es un gran cumplido», tuiteó. «Cuando las personas que no te conocen piensan que no les agradas, significa que eres súper famoso».

Kim Kardashian was just booed at SoFi Stadium during #Cowboys vs #Rams 😬



John Legend and “Steve” received a neutral response pic.twitter.com/H3ZmzldG1P