¿Kendall Jenner y Bad Bunny tienen una relación?

Pertenecientes a la esfera más mediática de las celebridades, Kendall Jenner y Bad Bunny estarían a nada de convertirse en la pareja del año si es que llegaran a confirmar la relación amorosa que tanto se rumorea sostienen.

Y es que Ocasio Martínez y Jenner fueron captados en lo que parece un beso a las afueras de un conocido restaurante de sushi en California, la pareja estaba acompañada de un grupo de amigos entre quienes se incluía la hermana menor de Kendall, Kylie Jenner.

Las suposiciones de un noviazgo iniciaron el mes pasado cuando la socialité y el cantante fueron vistos saliendo individualmente de un restaurante, además El Conejo Malo tiene pocos meses de haberse mudado a Los Ángeles, California en Estados Unidos, hogar de la familia Kardashian Jenner.

Así les ha ido en cuestión de amores

A diferencia de sus hermanas, Kendall ha mantenido un perfil más discreto en cuestión de controversias, sin embargo, la joven empresaria ha tenido un historial popular de parejas ya que desde la infancia fue expuesta al ojo público a través del reality show Keeping Up with The Kardashians donde se retrataba la vida de la prominente familia.

Fuente: Infobae