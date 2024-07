Karol G y Feid habrían puesto fin a su relación

Rumores afirman una ruptura amorosa entre Karol G y Feid debido a varias pistas que los cantantes han dejado en los últimos días. Por su parte, sus fanáticos se encuentran tristes y conmocionados por esta noticia.

Los colombianos confirmaron su romance en junio del 2023 luego de muchas especulaciones y avistamientos juntos, los cantantes mantenían su relación en privado lejos de las cámaras, pero, el amor salió a flote y no se ocultaron más. Ahora, el mundo recibe la noticia de una posible separación entre “La Bichota” y Ferxxo.

Los usuarios en redes sociales no se quedaron quietos y buscaron los indicios de un corazón roto. La primera señal la dio el intérprete de “Luna”. A través de redes se viralizó un video donde Feid se muestra triste y asegura que Karol G “está muy lejos”, lo que hace pensar de un alejamiento entre los dos.

Otro indicio, es las nulas apariciones públicas en las últimas semanas, así como las pocas fotografías posteadas entre los dos, sin embargo, esto se podría justificar por la gira de la cantante paisa por Europa.

Hace tres semanas, Ferxxo estrenó el vídeo musical “SORRY 4 THAT MUCH”, una canción que habla sobre las relaciones de parejas, de tratar, intentar y dar todo para que una relación funcione.

“Antes de que te vayas a ir te quiero dar gracias por lo que pude vivir. Me hiciste tan feliz todo este tiempo junto a ti me hizo creer en toda’ las cosas que me hablaron de ti… Estoy mejor sin ti, así me quedé roto. De esa fiesta en Berlín, solo nos queda la foto”, dice parte del tema. Es posible que este trabajo musical se ha dedicado a la colombiana.

Fuentes hablan de «ruptura» entre Karol G y Feid

De acuerdo al programa “Hoy Día”, fuentes han asegurado el fin de su relación, pero, hasta el momento no hay un anuncio oficial sobre esta situación.

Por su parte, sus más fieles seguidores mantienen las esperanzas arribas que todo se trate de un simple rumor de pasillo