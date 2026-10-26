Karen Yapoort reaparece en televisión tras polémica por divorcio

La comunicadora Karen Yapoort reapareció este domingo en la televisión dominicana como invitada del programa Jochy Divertido, luego de los recientes comentarios y la atención pública generados por su divorcio con el expelotero Edwin Encarnación.

Durante su participación en el espacio televisivo, Yapoort protagonizó un emotivo intercambio con la presentadora Georgina Duluc, quien le dedicó unas palabras de apoyo en una dinámica del programa.

El encuentro estuvo marcado por mensajes de lealtad, fortaleza y respaldo familiar, en medio de la etapa personal que atraviesa la comunicadora.