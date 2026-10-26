Karen Yapoort reaparece en televisión tras polémica por divorcio

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La comunicadora Karen Yapoort reapareció este domingo en la televisión dominicana como invitada del programa Jochy Divertido, luego de los recientes comentarios y la atención pública generados por su divorcio con el expelotero Edwin Encarnación.
Durante su participación en el espacio televisivo, Yapoort protagonizó un emotivo intercambio con la presentadora Georgina Duluc, quien le dedicó unas palabras de apoyo en una dinámica del programa.
El encuentro estuvo marcado por mensajes de lealtad, fortaleza y respaldo familiar, en medio de la etapa personal que atraviesa la comunicadora.
Notas relacionadas
El mensaje de Georgina Duluc a Karen Yapoort
Uno de los momentos más destacados de la participación fue el mensaje que Georgina Duluc dirigió a Yapoort, en el que resaltó su fortaleza y el papel que ha desempeñado dentro de su familia.
“Mi reina, la corona a veces pesa mucho y aprieta un poco, pero nunca se te ha caído”, expresó Duluc.
La presentadora también destacó la lealtad de Yapoort y le dijo que ha sido “sustento”, “silencio” y “escudo” para su familia.
Además, Duluc pronunció una frase que llamó la atención por su referencia a las relaciones personales: “La lealtad es demasiado grande para aquel que solamente supo esconderse detrás de ti”.
Las palabras se produjeron durante la dinámica del programa, en un momento cargado de emociones que ambas comunicadoras compartieron ante las cámaras.
Karen Yapoort sorprende al cantar una canción cristiana
Otro de los momentos que llamó la atención durante la visita fue la interpretación de una canción cristiana por parte de Karen Yapoort.
La comunicadora cantó el tema Y al final será mejor lo que vendrá, en una presentación que sorprendió a los presentes.
“Hay canciones que nos recuerdan que, aun en los momentos difíciles, siempre hay fuerzas para levantarnos y seguir jugando en las Grandes Ligas”, expresó Karen
Yapoort agradece al equipo de Jochy Divertido
Tras su participación, Karen Yapoort compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías tomadas durante la grabación del programa.
En la publicación, agradeció al equipo de producción de Jochy Divertido y destacó los mensajes que recibió durante la experiencia.
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